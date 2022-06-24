عم الطفلة «رقية» يشكر جريدة «الوطن» لدعمها وتبنيها رحلة الـ40 مليون جنيه

قدم رمضان عبداللطيف عم الطفلة «رقية»، الشكر لجريدة «الوطن»، أول من نشرت قصة الطفلة، مشيدًا في تصريح لمراسل «تلفزيون الوطن» على هامش الاحتفال بنجاح الجهود في جمع ثمن الحقنة لرقية، بالجهود التي بذلتها الجريدة التي بدأت هذه الحملة عبر قصة إنسانية نشرتها عبر منصاتها المختلفة، وما تلاها من متابعات خلال الفترة الماضية.

نجاح جهود انقاذ رقية

ونجحت الجهود في جمع مبلغ تجاوز 40 مليون جنيه وهو قيمة حقنة ضمور العضلات الشوكي والذي تعاني منه رقية وكانت تحتاج لتجميع المبلغ خلال أقل من شهرين وهو ما نجحوا فيه بالفعل.

وكانت جريدة الوطن قد نشرت عبر صفحاتها وموقعها الإلكتروني قصة الطفلة رقية تحت عنوان «رقية» تسابق الزمن من أجل حقنة ضمور العضلات.. باقٍ 50 يوما فقط.

وفاء عامر تستقبل الطفلة رقية

واستجاب عدد من نجوم الفن لحالة رقية، منهم الفنانة الكبيرة وفاء عامر والتي استقبلت رقية في منزلها مع أسرتها وطاقم جريدة الوطن، وناشدت الجميع بالتبرع لرقية.