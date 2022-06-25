«بكين» تعترض على تصرفات واشنطن في «مضيق تايوان»

قالت السلطات الصينية، إن تحليق طائرة تابعة للبحرية الأمريكية عبر «مضيق تايوان» في الآونة الأخيرة تسبب في اضطراب وضع الإقليم وتعريض السلام والاستقرار للخطر

وأوضح المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني الكولونيل «شي يي»، في بيان، أن بكين، تعترض بشدة على تصرفات واشنطن وأن القوات الصينية، لا تزال في حالة تأهب قصوى.

وضع حاملة طائرات ثالثة تحمل اسم «فوجيان» في الخدمة

وكانت السلطات الصينية وضعت في وقت سابق في الخدمة حاملة طائرات ثالثة تحمل اسم «فوجيان» في حوض بناء السفن بـ«شنجهاي» في تطور كبير نحو تحديث الجيش الصيني وتحويل الصين إلى قوة بحرية عالمية وعملاقة.

وكانت قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قالت في بيان رسمي، إن طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية من طراز «بي-8 أيه بوسيدون»، حلقت أمس الجمعة، فوق «مضيق تايوان» بهدف إظهار التزام «واشنطن» بـ "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت القيادة الأمريكية، إلى أن بلادها ستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي بما في ذلك داخل «مضيق تايوان».

وفي 21 يونيو الجاري، استنكر المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الوزراء الصيني، « ما شياو قوانج»، لزيارات الدبلوماسية البرلمانية إلى بعض الدول من جانب «يوي شيي-كون»، الانفصالي المتشدد، باعتبارها عملا يهدف إلى إشراك قوى خارجية مناوئة لـ«بكين» للدفاع عن استقلال تايوان.

«قوانج» يحض حكومات ومشرعي الدول المعنية إلى الالتزام بسياسة صين واحدة

وحض «قوانج»، حكومات ومشرعي الدول المعنية إلى الالتزام بسياسة صين واحدة، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

وفي11 يونيو الجاري، جدد وزير الدفاع الصيني، «وي فنج خه»، تأكيد موقف بلاده الحازم بشأن مسألة تايوان، وقال خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على هامش منتدى «شانجريلا» الأمني في سنغافورة، إن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ومبدأ صين واحدة هو الأساس السياسي للعلاقات بين «بكين» و«واشنطن»، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشار «خه»، إلى أن مخطط استخدام القضايا المتعلقة بتايوان لاحتواء الصين مصيره الفشل، مضيفا أن مبيعات الأسلحة إلى تايوان التي أعلنت عنها «واشنطن» انتهكت بشدة مبدأ صين واحدة وأحكام البيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة وقوضت السيادة الوطنية للصين ومصالحها الأمنية.