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محمود مسلم

وزير الدفاع الصيني: بكين تريد الوحدة مع تايوان بطريقة سلمية

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رؤى ممدوح
12:05 م | الأحد 12 يونيو 2022
وزير الدفاع الصيني

وزير الدفاع الصيني

قال وزير الدفاع الصيني، اليوم الأحد، أنّ بكين تريد الوحدة مع تايوان بطريقة سلمية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

اتهامات صينية للولايات المتحدة

واتهم وزير الدفاع الصيني وي فنغه، يوم الأحد الولايات المتحدة بأنها «متنمر» و «تختطف» دول المنطقة، وذلك خلال خطاب عدائي قال فيه إن بلاده «ستكافح حتى النهاية» لوقف الاستقلال التايواني.

وقال «وي» في حوار شانجريلا، المؤتمر الدفاعي الأول في آسيا: «تايوان هي أولا وقبل كل شيء تايوان الصينية»، مضيفا أن الصين «لن تتردد» في سحق أي محاولة من جانب الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي للانفصال.

جاء الخطاب بعد أسابيع فقط من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة سترد «عسكريًا» إذا هاجمت الصين تايوان. 

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