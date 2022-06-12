بكين: من يدعمون استقلال تايوان عن الصين لن يصلوا لأي نتيجة

قالت السلطات الصينية، اليوم الأحد، إن من يدعمون استقلال تايوان عن بكين لن يتوصلوا لأي نتيجة، وجاءت تصريحات بكين وسط تصاعد التوتر مع واشنطن بشأن الجزيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح وزير دفاع البلاد، «لاري فنج خه»، في قمة «شانجري-لا» الأمنية في سنغافورة، إن الصين ستقاتل حتى النهاية وبأي ثمن إذا حاول أي طرف انتزاع تايوان من بلاده.

وأضاف «خه»، أن تايوان كانت وستبقى صينية، وأشار الوزير الصيني، إلى أن علاقات بكين مع «واشنطن» على مفترق طرق حرج، مشيرا إلى أن تحسين العلاقات بين البلدين أمر يعود لـ«واشنطن».

وزير الدفاع الصيني يطالب «واشنطن» بالكف عن تشويه سمعة بكين

وطالب وزير الدفاع الصيني، الولايات المتحدة، بالكف عن تشويه سمعة بكين واحتوائها والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، موضحا أنه لا يمكن أن تتحسن العلاقات بين البلدين ما لم يتمكن الجانب الأمريكي من فعل ذلك ، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وفي وقت سابق، اعترضت «بكين»، بشدة على تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس السبت، في حوار «شانجري-لا»، بشأن بحر الصين الجنوبي وتايوان، واصفة تصريحات الوزير بأنها لا أساس لها واتهامات باطلة ضد الصين.

وأوضح نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية، اللفتنانت جنرال «تشانج تشن تشونج»، في مؤتمر صحفي، إن اتهامات أوستن، لـ بكين، بشأن اعتراضها غير المهني والمتكرر لطائرات دول أخرى في المجال الجوي لـ«بحر الصين الجنوبي»، اتهامات لا تتفق مع الحقيقة.

وأكد «تشونج»، أن قضية تايوان هي القضية الوحيدة التي يمكن أن تؤدي بسهولة إلى انزلاق العلاقات مع واشنطن نحو الصراع، مضيفا أن سوء التعامل مع القضية سيكون له تأثير مدمر على العلاقات الثنائية.

بكين تنفي وجود أي مشكلة تُذكر في «الصين الجنوبي» حتى تسببت «واشنطن» في خلقها

وتابع المسؤول العسكري الصيني قائلا، إن «جيش التحرير الشعبي» دائما على استعداد لحماية سيادة وأمن ووحدة وسلامة الأراضي الصينية بأي ثمن.

وأضاف «تشونج»، أنه لم تكن هناك أي مشكلة تُذكر في «بحر الصين الجنوبي» حتى تسببت «واشنطن» في خلق المشكلات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.