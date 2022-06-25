زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، جنوب إيران، وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن مركز الزلزال كان في منطقة جنوبي إيران وكان على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض.

الزلزال يضرب «بندر شاراك» فى «هرمزجان»

من جانبها، أشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى عدم ورود تقارير حتى الآن عن الأضرار المحتملة الناجمة عن الزلزال، فيما قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن هذه المرة الثانية التي تضرب فيها الزلازل، إيران في غضون أسبوعين.

من جانبها، أوضحت وكالة «مهر» الإيرانية، في نشرتها باللغة الإنجلزية، أن الزلزال، بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، وضرب «بندر شاراك» فى «هرمزجان» في جنوب شرقي إيران.

الزلزال بين ميناء شاراك وجزيرة كيش

ووقع الزلزال بين ميناء شاراك وجزيرة كيش على عمق 22 كيلومترا، فيما قال قال مسؤولون للتلفزيون الإيراني الرسمي إن المنطقة نفسها وقعت نحو 100 زلزال وتوابع خلال الأيام العشرة الماضية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وسجل مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران الزلزال فى الساعة 08:07 بالتوقيت المحلى «06:37 صباحا بتوقيت القاهرة»، فيما شعر السكان بالزلزال في مدينة بندر عباس وكيش وبندر لنجة.

وفي 22 يونيو الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، «ميناء مقام» في محافظة «هرمزجان»، ووقع الزلزال في عمق 10 كيلو متر وكان مركزه عند التقاء خط العرض 27.04 شمالا وخط الطول 53.26 شرقا، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

وفي 18 يونيو الجاري، ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، «ميناء جارك» بمحافظة هرمزجان جنوب ايران، فيما وقع مركز الزلزال على عمق 20 كيلو متر من سطح الأرض.