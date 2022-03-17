 زلزال يضرب جنوب إيران ويصل لـ«دبي والشارقة وعجمان» في الإمارات

ضرب زلزال بقوّة 6 درجات، على مقياس ريختر جنوب دولة إيران، منذ قليل، بحسب نبأ عاجل على موقع «سكاى نيوز».

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالإمارات، العديد من المنشورات حول أخبار زلزال دبي، بعضهم وصفه بـ«المؤثر»، وآخرون قالوا إنه مجرد هزة أرضية بسيطة.

زلزال الإمارات اليوم

ونشر موقع الإمارات اليوم خبرا يتضمن تسجيل محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ«المركز الوطني للأرصاد»، زلزال دبي بقوة 5.0 درجة – ريختر في جنوب إيران، من فجر اليوم الخميس، بحسب التوقيت المحلي لدبي، وشعر بهذه الهزة سكان دبي والشارقة وعجمان.

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال كان بقوة 6 درجات – ريختر، وضرب ضواحي بلدة كوخرد بمحافظة هرمزكان، جنوب البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

تفاصيل زلزال دبي

وأضاف: «الزلزال وقع عند التقاء خطي العرض 26.89 والطول 54.65 درجة وفي عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض»، وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، لم يجر الإبلاغ عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

وقال المركز الأوروبي لرصد الزلازل، على موقعه الإلكتروني، إن الزلزال كان بقوة 5.9 درجة – ريختر، ووقع في جنوب إيران على عمق 10 كيلو مترات.

وأعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل، أن الزلزال كان بقوة 5.8 درجة – ريختر، على مسافة 57 كم شمال غرب بندر لنجة في إيران.

وذكر المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر حسابه على «تويتر»: «سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد زلزالا بقوة 5.0 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 03:15، الموافق 17 مارس/ آذار حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات».

كما وقع منذ ساعات زلزال بقوة 7.3 درجات، على الساحل الشمالي الشرقي لليابان اليوم، تسبب في اهتزاز المباني.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إنه جرى إطلاق تحذيرا على إثر الزلزال، من حدوث أمواج مد عاتية «تسونامي».