كوارث وحوادث حول العالم.. زلزال وفيضانات وعواصف ترابية في آسيا

تنوعت أخبار دول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، وكان أبرزها، الزلزال الذي ضرب قبالة ساحل جزيرة هونشو اليابانية، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار، وإعلان منظمة «الأمم المتحدة»، تخطى عدد اللاجئين والنازحين الذين فروا من ديارهم بسبب النزاعات المسلحة والعنف والاضطهاد حول العالم، تجاوز 100 مليون شخص، للمرة الأولى في التاريخ.

الزلزال وقع على بعد 236 كيلومترا جنوب شرقي «كاتسورا»

وضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، قبالة ساحل جزيرة هونشو اليابانية، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن مركز الزلزال، وقع على بعد 236 كيلومترا جنوب شرقي مدينة كاتسورا، وعلى عمق 15.8 كيلو متر.

انحسار فيضانات بنجلاديش بعد مصرع 10 أشخاص على الأقل

في شمال شرقي بنجلادش، الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا، بدأت الفيضانات التي شهدتها البلاد في الانحسار، بعد مصرع نحو 60 شخصا خلال أسبوع في البلاد «10 أشخاص على الأقل» وفي الهند «50 شخصا».

وتسببت مياه الفيضانات القادمة من شمال شرقي الهند في تصدع سد كبير على نهر البراق المشترك بين البلدين، وغمرت المياه ما لا يقل عن 100 قرية، فيما حاول عمال الإنقاذ الذين توجهوا إلى المنطقة المنكوبة، مساعدة ملايين الأشخاص المعزولين.

رئيس وزراء العراق: تعطيل الدوام الرسمي بسبب سوء الأحوال الجوية

وفي العراق، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتعطيل الدوام الرسمي، اليوم الإثنين في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحية والأمنية والخدمية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويتعرض العراق، إلى عواصف ترابية شبه يومية، فيما اكتظت مستشفيات البلاد، بالمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية في الجهاز التنفسي.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان، إن قررا الكاظمي، جاء بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من البلاد.

بدورها، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه بنهاية العام الماضي 2021، ارتفع عدد النازحين قسرا في العالم إلى 90 مليونا بسبب موجات جديدة من العنف أو صراعات طويلة الأمد في دول مثل: أفغانستان وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا وإثيوبيا.

من جانبه، قال مفوض شؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إن 100 مليون رقم صارخ يبعث على القلق، موضحا أنه رقم قياسي لا ينبغي كسره، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

نزوح 8 ملايين شخص بسبب الحرب «الروسية الأوكرانية»

وأدت الحرب «الروسية الأوكرانية»، إلى نزوح 8 ملايين شخص داخليا، كما تم تسجيل أكثر من 6 ملايين لاجئ.

وأوضح جراندي، أنه قد يكون الحل الوحيد هو السلام والاستقرار، مشيرا إلى أن المساعدة الإنسانية للاجئين والمشردين داخليا مسكن ألم وليست علاجا للمشكلة.

«الحشد الشعبي» يقصف تجمع لـ تنظيم «داعش» وسط العراق

أمنيا، أعلن «الحشد الشعبي»، في بيان، قصف تجمع لفلول تنظيم «داعش» الإرهابي شرق محافظة صلاح الدين الواقعة في وسط البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية«واع».

وأعلنت مديرية شرطة الطاقة، عن ضبط مقر غير شرعي لتهريب النفط ومشتقاته «12 صهريجا»، مؤكدة اعتقال ستة متهمين في العملية في «الأنبار» الواقعة في غربي العراق.

كما أجلت محكمة في العاصمة العراقية «بغداد»، أمس الأحد، النظر بقضية بريطاني وألماني متهمين بتهريب آثار، إلى 6 يونيو المقبل، عقب تقديم دفاع المتهم الألماني طلبا بالتعمق في بعض حيثيات التحقيق.

وفي السعودية، أعلنت «شرطة الرياض»، تحديد هوية فتاة ظهرت في مقطع فيديو، أثناء اعتدائها على أخرى في أحد الأماكن العامة.

إصابة 3 أطفال أحدهم بحالة خطيرة جراء انفجار لغم بريف درعا الشمالي

وفي سوريا، أصيب 3 أطفال أحدهم بحالة خطيرة، جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات المسلحة في مدينة «إنخل» بريف درعا الشمالي جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

إفريقيا، قتل عسكريان اثنان و7 من المتمردين الأوغنديين على إثر عملية أمنية شنتها قوات الجيش في الكونغو شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية الكونغولية أنطوني موالوشي، إن جماعة مسلحة شنت هجوما على قريتي مابونو و باهاتسا في إقليم روينزوري الواقع شرقي البلاد.

وأشار موالوشي، إلى أن قوات الجيش الكونغولية ضبطت أسلحة رشاشة وبنادق كانت بحوزتهم.