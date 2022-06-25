أطفال في جولة بمتحف القوات الجوية المصرية: بانوراما الانتصارات (فيديو)

بانوراما تعرض تاريخ قواتنا الجوية، يفخر بها كل مصري، هنا ترى الطائرات وتطور الزي العسكري للطيارين والأوسمة والنياشين، حتى الجرائد التي سجلت كل انتصاراتنا، إلى جانب الغرفة المركزية والمسرح، كل هذا شاهده مجموعة من الأطفال الصغار ضمن جولة أجرتها لمياء حمدين مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر وذلك ضمن الجولة الأسبوعية التي تجريها بأحد المناطق الأثرية أو المتاحف المهمة في مصر.

بانوراما تعرض تاريخ قواتنا الجوية

الأطفال يعبرون عن إعجابهم بالمتحف

وخلال الجولة، عبّرت إحدى الأطفال المشاركين عن إعجابها بغرفة الأعمال والطائرات المصنوعة من الكارتون، أما الطفل «إياد» فقال إنَّ أكثر ما لاقى إعجابه في المتحف هو الطائرة التي استقلها بصحبة الأطفال الآخرين، بينما قالت الطفلة «كندة»: «اتبسطت إني ركبت الطائرة، كأني كنت طايرة فعلًا، والفيلم اللي اتعرض رائع للغاية».

أما الطفل «يوسف»، فقال إنَّ أكثر ما عجبه هو عرض تطوّر الزي العسكري، بالإضافة إلى نياشين ورتب الضباط، معبرًا عن أمنيته الكبرى بأن يصبح أحد هؤلاء العظماء.