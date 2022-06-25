التصريح بدفن جثة شاب في قليوب: مر بجوار مشاجرة فأصيب بطلق ناري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر إصابته بطلق نارى عقب عودته من عمله في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفي وشهود العيان واستعجال تقرير الطب الشرعي حول الواقعة حيث جري نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة

بلاغ بمصرع شاب

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث قسم قليوب، يفيد بوجود مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة سيدى عبدالرحمن في قليوب البلد، وتولت اجهزة البحث الجنائي التحقيق وتمت السيطرة علي الأشخاص المتشاجرين.

تحريات البحث الجنائي

وانتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وفاة شاب يدعى «طاهر. م» إثر إصابته بطلق نارى أودى بحياته، حيث تصادف مروره خلال وقوع المشاجرة جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بدفن المجني عليه وضبط طرفي المشاجرة لسؤالهم وتحريز الاسلحة وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة.

وقال شهود العيان بالواقعة إنه نشبت مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال بالقرب من منزل المجنى عليه بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمدينة قليوب، وخلالها تم إطلاق عدد من الأعيرة نارية فتصادف مرور المجني عليه أثناء تلك المشاجرة وأُصيب بطلق نارى أودى بحياته، مؤكدين أن المجنى عليه مشهود له بالسيرة الطيبة، وأنه لديه طفل وزوجته حامل وان حسن السير والسلوك