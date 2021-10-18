مشاجرة بسبب ثمرة باذنجان في قليوب وإصابة شاب

تعدى أصحاب إحدى المزراع بدائرة قسم قليوب، بالضرب على شاب بدعوى قيام المجني عليه بقطف ثمرة باذنجان من مزرعة المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت نيابة قليوب التحقيقات فطلبت الإستعلام عن حالة المصاب لسؤاله والتحفظ على المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.

بلاغ بإصابة شاب في مشاجرة

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إحدى المستشفيات الخاصة بوصول شاب يدعي «م.ع»، 33 عامًا، متزوج مصاب بجروح في الرأس وإصابات متفرقة بالجسد.

انتقل الرائد محمد حجاج رئيس مباحث قليوب، إلى مكان الواقعة يرافقه النقيب جمعة فؤاد معاون المباحث، وتبين أن المحني عليه قطف ثمرة باذنجان من مزرعة ملك المتهمين قبل 4 ايام، فبيتوا النية على استهدافه وترصدوا له وتعدوا عليه بالضرب مما تسبب في إصابته، وتحرر محضرا بالواقعة رقم 9513 بقسم شرطة قليوب وتولت النيابة التحقيق فطلبت تحريات المباحث.

التصريح بدفن جثة عجوز وحفيدها لقيا مصرعهما في إنهيار سقف منزل

في وقت سابق، صرحت النيابة العامة ببنها، بدفن جثة عجوز وحفيدها لقيا مصرعهما في انهيار سقف منزل معروش بالخشب بعزبة المفتى بقرية شبلنجة التابعة لمدينة بنها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من طابقين بنظام الحوائط الحاملة، كما أن الطابق الثانى مكون من 3 غرف وصالة مسقوفة بالخشب والبوص فحدث تهدم لسقف الثاني على السكان دون انهيار للمنزل.

وكشفت المعاينة، أن المنزل خارج الكتلة السكنية القديمة بقرية شبلنجة، وأن سقف الدور الثاني انهار نتيجة الأحمال الزائدة، ولم تؤثر الواقعة على المنازل المجاورة، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة مسنة وحفيدها وإصابة شخصين آخرين جرى نقلهما إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.