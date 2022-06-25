عاجل.. رئيس الوزراء يستهل جولته بالغربية بزيارة قرية «نهطاي»

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جولة تفقدية لنطاق محافظة الغربية، لمتابعة تطورات تنفيذ عدد من المشروعات، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

مشروعات حياة كريمة

واستهل رئيس مجلس الوزراء، جولته، بزيارة قرية «نهطاي»، في مركز زفتى، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».

ويستمع «مدبولي»، في مستهل جولته لشرح من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ومسؤولي مبادرة «حياة كريمة»، حول المشروعات المنفذة في نطاق المحافظة.

تنفيذ مجمع تكنولوجي متكامل

ومن المقرر، إذاعة عرض مسؤولي المحافظة على الدكتور مصطفى مدبولي، على الهواء مباشرة.

ويعقب استماع رئيس مجلس الوزراء للشرح، إجراء جولة ميدانية لتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية «نهطاي»، ومن بينها أعمال توصيل المرافق والخدمات وتنفيذ مجمع تكنولوجي متكامل، وتبطين الترع وغيرها من المشروعات.