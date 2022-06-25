رئيس الوزراء يتفقد تنفيذ «حياة كريمة» بالغربية.. تستهدف 2.4 مليون نسمة

يجري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، في نطاق محافظة الغربية، يرافقه عددًا من الوزراء والمسئولين، من بينهم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وعددًا من الوزراء والمسئولين.

تكلفة مشروعات «حياة كريمة» في 54 قرية بـ«الغربية» 4 مليارات جنيه

وتُركز المرحلة الأولى من مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في محافظة الغربية على مركز «زفتى» بتكلفة 4 مليارات جنيه، على أن تضم المرحلة الثانية من المشروع 4 مراكز وتوابعها، وهي كلاً من بسيون، وقطور، وطنطا، وكفر الزيات، وذلك بإجمالي 32 وحدة محلية، و152 قرية، و752 عزبة وتابع لها.

وتضم المرحلتان الأولى والثانية من حياة كريمة، قرابة 2.4 مليون مواطن من أهالينا في قرى الريف بـ«الغربية»؛ حيث عقدت محافظة الغربية لقاءات مع تلك الأسر للتعرف على احتياجاتهم، والعمل على تلبيتها.

18 قطاعا تنمويا تعمل عليها المبادرة لتوفير الخدمات لأهالينا في الغربية

وحددت محافظة الغربية 18 قطاعا تنمويا لتنفيذها في المبادرة، تتضمن إنشاء مجمعات خدمات متكاملة مربوطة بالجهات الحكومية، ومدّ وتدعيم شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء، وبناء وحدات صحية ومدارس، ورفع كفاءة المنشآت القائمة، فضلاً عن رفع كفاءة المنازل لتوفير «سكن كريم» للمواطنين.

ووفق تقارير مؤسسة «حياة كريمة» في «الغربية»؛ فإن «المبادرة» مركز زفتى، تضم 54 قرية و88 تابعًا لها، مشيرة إلى العمل على مدّ وتدعيم الصرف الصحي بـ38 قرية كانت مخدومة بتلك الخدمات، لكن ظهور بعض المناطق غير المخططة أدى لظهور مناطق محرومة من الخدمة.

خدمات تدخل قرى مركز زفتى بعد حرمان لسنوات

وتشتمل «المبادرة» أيضاً على إدخال خدمات الغاز الطبيعي لـ16 قرية كانت محرومة تماماً من الغاز الطبيعي، وبعض العزب، بإجمالي 142 مشروعًا للصرف الصحي بنسبة تنفيذ تتخطى 94%.

وتضم مبادرة «حياة كريمة» أيضاً، في نطاق مركز «زفتى»، 127 مشروعًا لمدّ وتدعيم شبكات مياه الشرب، وإحلال وتجديد شبكات المياه المتهالكة، بنسبة تنفيذ قدرها 95%، بعد إنهاء 123 مشروعًا.

ووفق تقارير مؤسسة حياة كريمة في الغربية أيضاً؛ فإن هناك قريتين فقط كان يدخلهما الغاز الطبيعي في «زفتى»، والآن هناك 44 قرية وصلها الغاز الطبيعي من أصل 54 قرية، بنسبة تنفيذ قدرها 37%.

رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بإتمام مشروعات حياة كريمة بأعلى جودة

وأجرى مدبولي جولة تفقدية لتفقد مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، في نطاق محافظة الدقهلية قبل قرابة أسبوعين، أكّد خلالها وجود توجيهات رئاسية بإتمام مشروعات المبادرة الرئاسية، بأعلى مستويات الجودة، وفق الجداول الزمنية المُعدة للمشروع، لافتاً إلى ارتفاع التكلفة التقديرية للمشروع بعد المستجدات العالمية الأخيرة، إلا أنَّه يتمّ مواجهة كل التحديات، لتغيير وتطوير حياة قرابة 60 مليون مصري من المُقرر استفادتهم بتلك المبادرة الرئاسية الطموحة.