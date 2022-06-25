4 شروط مهمة لتصحيح قيود الأحوال المدنية لوقائع الميلاد والوفاة

يعد قانون الأحوال المدنية من أهم القوانين المصرية لما يتضمن من مهام عديدة يختص بها، منها المواليد والوفيات والقيد، وغيرها من الأمور التي تهم المواطنين، وقد حدد القانون، ضوابط وإجراءات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات، وأيضًا طلبات قيد الأسرة، وكذلك طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة.

قانون الأحوال المدنية

وحسب مواد قانون الأحوال المدنية، ونصوصها، فإنه لابد تشكيل لجنة في دائرة كل محافظة، تختص بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.

التصحيح في قيود الأحوال المدنية

وتنص المادة 47، على أنَّه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.

طفرة في قطاع الأحوال المدنية

ويشهد قطاع الأحوال المدنية، طفرة تكنولوجية كبيرة في تقديم خدماته للمواطنين، إذ استحدث عددًا من الخدمات الجديدة، التي تساهم في حصول المواطن على الخدمة التي يرغبها خلال دقائق، بل أصبحت هنك خدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم.