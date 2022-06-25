مستشار «الزراعة»: مفيش تسمم.. المزارع قعد جنب البطيخة 500 ألف دقيقة

قال الدكتور محمد علي فهيم أستاذ الزراعة ومستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مركز تغير المناخ، إن مصر أضاعت فرصًا كثيرة في قطاع الزراعة وكانت آلاف الأفدنة التي يجرى استصلاحها في الصحراء موجودة أمام أعين الكل خلال عشرات السنوات الماضية: «محدش قرب ناحيته، توشكى مثلًا خرجت من الإطار وعادت بقوة بفضل مجهودات الدولة».

مصر وفرت آلاف فرص العمل من المشروعات الجديدة مثل توشكى

وأضاف أستاذ الزراعة ومستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مركز تغير المناخ، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد وجومانا ماهر، أن الدولة المصرية وفرت آلاف فرص العمل من المشروعات الجديدة مثل توشكى، كما دفعت هذه المشروعات بمئات الآلاف والملايين من أطنان المحاصيل في الأسواق، متابعًا: «بحزن قوي لما بلاقي حد كاتب إن البطيخ مسمم ويدخلنا في حوارات، لأن المزارع قعد 500 ألف دقيقة جنب البطيخة بداية من مرحلة الشتلة الصغيرة، ليه نكتب جمل سلبية».

لو كان البطيخ مسممًا أو أي محصول لكنا أمام مشكلة كبيرة

وتابع مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: «لدينا عشرات الملايين من الثمار، وبالتالي لو كان البطيخ مسممًا أو أي محصول مسمم لكنا أمام مشكلة كبيرة»، لافتًا إلى أن دعم المزارع المصري واجب على كل مصري، إذ أن المزارع يعلم جيدا قيمة الدولة المصرية، وبالتالي فإنه يحتاج إلى دعم الجميع، ومن ثم، فقد وفرت له الدولة مشروعات البتلو ومراكز تجميع الألبان وتدعم المزارع أيضا بالأسمدة.