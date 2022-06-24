وزير الزراعة لـ«العاملين» بمناسبة يوم الخدمة: نعمل على تحقيق الأمن الغذائي

قدم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التهنئة لجميع العاملين بالوزارة وذلك في افتتاحية ملحق مجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبمناسبة اليوم العالمي للخدمة.

وزير الزراعة يشكر العاملين بمناسبة يوم الخدمة

وقال وزير الزراعة: «‏بمناسبة اليوم العالمي للخدمة المدنية الموافق 23 يونيو، من كل عام، أتوجّه بالشكر والتقدير لجميع العاملين في وزارة الزراعة ومعاهدها البحثية وهيئاتها، على الجهد الذي يبذلونه لخدمة المواطنين والمساهمة في تحقيق منظومة الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم».

القصير: أتطلع إلى المزيد من التطوير المؤسسي

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أتطلع إلى المزيد من التطوير المؤسسي للوزارة، وزيادة البرامج التدريبية والاحتفاء بالقيمة الأخلاقية والإنسانية للعاملين، ودورهم في عملية التنمية، في إطار رؤية مصر 2030».

واختتم القصير كلمته قائلا: «وفقنا الله جميعا لخدمة بلدنا الغالية، ‏في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية».