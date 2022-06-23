7 نصائح لتجنب الإصابة بمرض السكر.. «اتبع نظام البحر المتوسط»

قدم الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، والرئيس السابق لمعهد القلب مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بمرض السكر، قائلًا إن أهمية وخطورة السكر ظهرت من قبل مع القلب والأوعية الدموية وتفاقمت الأهمية مع انتشار فيروس «كوفيد 19»، الذي أكدت الأبحاث أنه مرض أوعية دموية وتجلطات.

كيف تحمي نفسك من الإصابة بمرض السكري؟

وتحدث «شعبان» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن كيفية الحماية من الإصابة بمرض السكر وكذلك أفضل الطرق للتعامل مع المرض في حالة الإصابة به، قائلا: إذا لم تتناول غذاءك كالدواء، ستتناول دواءك كالغذاء، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقدم النصائح الآتية:

الإقلال من اللحوم الحمراء

يجب تناول اللحوم الحمراء مرتين أسبوعيًا بحد أقصى وبكمية قليلة، موضحا أن اللحوم الحمراء واللحوم المخلقة كاللانشون والهوت دوج، تحتوي على مادة الحديد «heme iron»، التي تزيد من احتمالات الإصابة بالسكر بنسبة كبيرة، واللحم المشوي والباربيكيو من أكثر طرق طهي اللحوم خطورة، وأقلهم ضررًا اللحم المطبوخ مع الشوربة والخضار.

تجنب السكر الأبيض

ونصح استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، بتجنب السكر الصناعي الأبيض أو الغامق، فهو يعتبر من السموم.

الإكثار من الزبادي

الزبادي يقلل من احتمال الاصابة بمرض السكر من النوع الثاني، مؤكدًا أن منتجات الألبان كاملة الدسم لا تشكل أي خطورة، فدهن اللبن رغم كونه من الدهون المشبعة، لا يسبب الإصابة بالسكري وهو يختلف تمامًا في تأثيره عن دهن اللحوم الحمراء، وتناول بيضة يوميًا.

تناول الخضراوات والفاكهة

الإكثار تناول الخضروات والفواكه الطازجة، كونها تحتوي على الألياف التي تقلل احتمالات الإصابة بمرض السكري، كذلك البقوليات والحبوب والبذور: «ابدأ بالسلاطات والفواكه ثم الخضروات ثم الأرز بكمية قليلة، ثم اختم باللحوم أو الأسماك بكمية قليلة»، ويعد أفضل نظام غذائي هو «البحر المتوسط»، ويعتمد على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة والبقوليات والحبوب الكاملة كالدقيق الأسمر وزيت الزيتون والجبن مع تناول اللحوم الحمراء والأسماء بكمية قليلة.

زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من أفضل الأطعمة التي تقلل احتمالات الإصابة بالسكري، كما أنه يخفض الكوليسترول الضار بنسبة كبيرة ويساهم في الوقاية من تصلب شرايين القلب والمخ.

المكسرات

تناول القليل من المكسرات خاصة عين الجمل واللب غير المملح، يقلل من احتمالات الإصابة بمرض السكر، محذرًا من الإكثار منها، كونها تحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

ممارسة الرياضة والبعد عن الانفعالات

ونصح «شعبان» بالمشي وممارسة الرياضة والإقلال من الوزن وتجنب السمنة وخاصة الكرش، والبعد عن الانفعالات والمشاعر السلبية والتكيف مع الضغوط.