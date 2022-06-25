متحف السويس القومي يستقبل مهرجانا غنائيا بمشاركة نجوم الطرب «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «لتحقيق العدالة الثقافية.. متحف السويس القومي استقبل مهرجانا غنائيا بمشاركة نجوم الطرب».

وانطلق المهرجان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، جاء ذلك إيمانا بدور القوة الناعمة في بناء المجتمع وتنمية الوعي.

6 عروض تجمع بين الطرب والتراث بمشاركة فرقة صحبة سمسمية وهاني شاكر

على مدار 3 أيام، احتضن متحف السويس القومي خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من يونيو مهرجان السويس للموسيقى والغناء، والذي يضم 6 عروض تجمع بين الطرب والتراث بمشاركة فرقة صحبة سمسمية والفنان الكبير هاني شاكر، والفنانة نسمة عبدالعزيز ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية.

مهرجانات في المواقع الأثرية

ويأتي المهرجان بعد مجموعة من الفعاليات المشابهة في عدد من المواقع الأثرية بالمحافظات، فمن معبد دندرة بقنا لأبيدوس وسوهاج وصان الحجر، ليأتي مهرجان السويس مستكملا الصورة ويصل الفنون والموسيقى لمواقع لم تصل لها من قبل، حيث شهد نحو 100 ألف مواطن بقرى ونجوع محافظات مصر المختلفة مهرجانا رائعا.