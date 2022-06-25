وزيرا الثقافة والسياحة والآثار يطلقان فعاليات مهرجان السويس

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء والذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر ووزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، ومحافظة السويس، وذلك بساحة متحف السويس القومي وبحضور عدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة و5000 مشاهد من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء المحافظة ومدن القناة.

وزيرة الثقافة: نسعى لتنفيذ خطة التنمية المستدامة

وقالت عبدالدايم إن مشروع وزارتي الثقافة والسياحة والآثار بالتعاون مع المحافظات يظهر صورة لتكاتف مؤسسات الدولة المصرية، موضحة أن استثمار القوى الناعمة في الترويج للمعالم الاثرية والتاريخية على مستوي الجمهورية انطلق عام 2020 بمهرجان دندرة بقنا أعقبه مهرجان بمعبد أبيدوس بسوهاج، ثم مهرجان تل بسطة بالشرقية واليوم نصل إلي مدينة السويس إحدى بوابات مصر الشرقية، والتي لها مكانة خاصة لدي كافة المصريين.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة الثقافة تسعي من خلال فعاليتها المتعددة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات إلى تنفيذ أحد محاور إستراتيجيتها في خطة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 والتي ترمي الي تحقيق العدالة الثقافية لأبناء الوطن وكذلك المساهمة في الترويج والتعريف بالمواقع الأثرية الفريدة والمنتشرة في كافة المحافظات المصرية ، مشيرة انه اليوم يتم تقديم فعاليات فنية وإبداعية في أحضان متحف السويس بما يحتويه من أثار تحكي تاريخ المدينة الباسلة منذ عصر ما قبل التاريخ حتي العصر الحديث.

ووجهت الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لرعايته الكريمة لهذا المهرجان والدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار على التعاون المثمر والبناء، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس على ما قدمه من دعم للمهرجان وكذلك الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وكتيبته من العاملين علي ما بذلوه من جهد لخروج المهرجان بهذه الصورة التي تليق بـمصر ومكانتها الحضارية وأيضًا الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، داعية أبناء السويس بالاستمتاع بالفنون الجادة التي تضمها الفعاليات لنجوم الطرب في مصر مع نجوم وفناني دار الأوبرا على مدار ثلاثة أيام ولأول مرة مشاركة مواهب السويس.

كلمة وزير السياحة والآثار

من جانبه، أعرب الدكتور خالد العناني، عن سعادته بإقامة المهرجان في محافظة السويس وحضور الآلاف من أهالي المحافظة للاستمتاع بهذا المهرجان، موجها الشكر لوزارة الثقافة ومحافظة السويس لما بذلوه من جهد ملموس لخروج المهرجان بهذا الشكل الرائع والذي يعد فرصة لإلقاء الضوء على محافظة السويس وما تمتلكه من مقومات سياحية متنوعة تساهم في وضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية بما يليق بمكانتها ، كما أكد على استمرار التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة في إقامة المهرجان في مختلف محافظات الجمهورية والتي استهلت هذا العام بمعبد أبو سمبل ثم معبد دندرة بمحافظة قنا ثم تل بسطا بمحافظة الشرقية واليوم بمحافظة السويس، ومن المقرر إقامته بمحافظة القاهرة الفترة القادمة لتتوالي بعدها جميع المحافظات بأنحاء الجمهورية.

وأشار «العناني»، إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات والتي تساعد في إلقاء الضوء على المعالم السياحية والأثرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية وكذلك زيادة الوعي الأثري لدى النشئ، لافتًا إلى أن دور وزارة السياحة والآثار في هذا المهرجان يتمثل في المجلس الأعلى للآثار والذي يقوم بإتاحة المواقع الأثرية والمتاحف لإقامة المهرجان بها، بالإضافة إلى الهيئة المصرية للتنشيط السياحي والتي تقوم بتقديم الدعم المالي لها.

وثمن عبدالمجيد صقر إقامة مهرجان فني لأول مرة في محافظة السويس واثنى على تواجد الثقافة المصرية فى مختلف ربوع مصر، مشيدًا بالتعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والذي يعد نموذجًا للتكاتف بين مؤسسات الدولة، مضيفًا أن المقومات السياحية والتاريخية التي تتمتع بها السويس تؤهلها لتصبح في مصاف المدن السياحية التي تساهم فى تحقيق التنمية المرجوة .

قدم حفل الافتتاح الإعلامي حسين حسني، واستهل بعرض لفرقة السويس للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة قصور الثقافة تلاها فقرة لفريق صحبة سمسمية الذى قدم مجموعة من أعمال الفلكلور الخاص بمدن القناة منها دخلة الضمة ، احنا البمبوطيه ، يا دنيا سمعاني ، يا سمسمية اه يالالالي، غني سمسمية ويا بيوت السويس.