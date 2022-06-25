أحمد جمال يحيي ثاني حفلات مهرجان السويس للموسيقى والغناء الليلة

يحيي أحمد جمال وفرقته الليلة، حفلًا فنيًا بمهرجان السويس والموسيقى، الذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية ووزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة السويس على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 24 حتى 26 يونيو الجاري.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس قد أطلقوا مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء، الذي يقام بمتحف السويس القومى على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 24 حتى 26 يونيو ويضم 6 عروض فنية متنوعة.

مهرجان السويس

ويعد مهرجان السويس للموسيقى والغناء أحد أشكال التعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة، الذي يعد نموذجا للتكاتف بين مؤسسات الدولة، ويعد الحفل تفعيل لبروتوكول التعاون بين الوزارتين، الذي وقعته الوزارتين في مارس 2022، الذي يهدف إلى الترويج للمناطق السياحية والأثرية والتاريخية المصرية بإقامة حفلات فنية بها، التي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار تحقيق العدالة الثقافية وتوصيل الثقافة للجميع المواطنين في مختلف ربوع الوطن.

وزارة الثقافة

وبحسب هذا التعاون نظمت وزارة الثقافة الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء في محافظة سوهاج في الفترة من 10 حتى 12 مارس 2022، وأحيا المهرجان بسوهاج نخبة من نجوم الفن، هم: على الحجار وهشام عباس، ومدحت صالح وعمرو سليم، وشهد المهرجان إقبالا كبيرا من الجمهور

كما أعقبه في مايو الماضي إطلاق فعاليات مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء الأول بمحافظة الشرقية، وذلك في الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري.