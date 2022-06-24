بث مباشر.. السيسي يستقبل أمير قطر في زيارة رسمية لمصر

تنشر «الوطن» بثا مباشرا لمراسم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، بمطار القاهرة الدولي، في زيارة رسمية لمصر.

وصرح المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.