تسجيل 920 إصابة في 33 دولة بمرض التهاب الكبد الغامض

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد الحاد مجهول السبب بين الأطفال إلى 920 حالة في 33 دولة، وتم تسجيل الإصابات في خمسة مكاتب إقليمية تابعة لمنظمة الصحة العالمية في العالم، وهو ما يعد أمراً غير معتاد، وفقًا للمنظمة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الإصابات ارتفعت بواقع 270 حالة منذ 27 مايو الماضي: «يعد اكتشاف التهاب الكبد الحاد الوخيم مجهول السبب لدى الأطفال عبر خمسة أقاليم تابعة لمنظمة الصحة العالمية أمرًا غير معتاد، وتتطلب العواقب السريرية الوخيمة لبعض الحالات إجراء تحقيق مفصل»، وفقًا للموقع الرسمي المنظمة.

وتتبع منظمة الصحة العالمية 6 مكاتب إقليمية في أفريقيا وأوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا وشرق المتوسط وغرب المحيط الهادي، وتغطي 193 بلدًا حول العالم.

ظهور أولى حالات الإصابة بالمرض في المملكة المتحدة

وأوضحت «الصحة العالمية» أنه تم اكتشاف مرض التهاب الكبد الغامض في 5 أبريل الماضي عندما أبلغت المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية بوجود عشر حالات من التهاب الكبد الحاد الوخيم مجهول السبب لدى أطفال صغار أصحاء سابقًا، تقل أعمارهم عن 10 سنوات في الحزام الأوسط من اسكتلندا.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه من بين حالات الإصابة المحتملة، احتاج 45 طفلًا إلى عمليات زرع كبد، وتم الإبلاغ عن 18 حالة وفاة بنسبة 2%، وفقاً لموقع منظمة الصحة العالمية.

نصف حالات التهاب الكبد المبلغ عنها في المنطقة الأوروبية

وأكدت أن نصف الحالات المحتملة المبلغ عنها من المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، بواقع 20 دولة ومعدل 460 حالة، بما في ذلك 267 حالة، أي 29% من الحالات العالمية في المملكة المتحدة، وتم الإبلاغ عن ثاني أكبر عدد من الحالات المحتملة في منطقة الأمريكتين، تليها منطقة غرب المحيط الهادي بـ61 حالة، ومنطقة جنوب شرق آسيا بـ14حالة، وإقليم شرق المتوسط حالتان.