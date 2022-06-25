على خطى وفاء عامر.. نادر عباسي يدعم الطفلة سيلين للعلاج من ضمور العضلات

أعلن المايسترو نادر عباسي دعمه للطفلة سيلين أيمن علي عباس، ابنة عازفة الكونترباص في الأوركسترا، رضوى حمدي، والمصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، على خطى الطفلة رقية، التي تمكنت أسرتها من جمع 40 مليون جنيه من تبرعات المصريين لعلاجها، بعد تبني «الوطن» قصتها.

وقال نادر عباسي في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «صديقتنا وزميلتنا عازفة الكونترباص في الأوركسترا رضوى حمدي، محتاجة مساعدتنا ومساعدة البلد لهذه الحالة».

وتابع «العباسي»: «ما قالته والدة الطفلة من قبل «بنتي سيلين تم تشخيصها مؤخراً بمرض چيني نادر اسمه ضمور العضلات الشوكي (نوع ثاني)، هذا المرض يصيب طفل بين 10.000 طفل في العالم سنوياً»

ضمور العضلات الشوكي

وأضف: «هذا المرض يصيب الخلايا المسؤولة عن المهارات الحركية بشكل كبير ويؤثر على البلع ويؤثر على الجهاز التنفسي حتى تفقد القدرة على التنفس بشكل طبيعي، العلاج الوحيد لهذا المرض هو حقنة واحدة (zolgensma)، وتعد الدواء الأغلى على مستوى العالم إذ تبلغ تكلفتها 2.1 مليون دولار (حوالي 40 مليون جنيه مصري)، ومن أهم شروطها أنها للاطفال تحت سن سنتين».

وذكر «عباسي»: «الطفلة بحاجة لهذه الحقنة لإنقاذها من هذا المرض، ولذلك تم فتح حسابات تبرعات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي باسم سيلين، حتى نتمكن من جمع هذا المبلغ الضخم، وأرجو من كل شخص أن يدعم سيلين».

الطفلة رقية وضمور العضلات

وكانت «الوطن» قد تبنت موضوع الطفلة رقية المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي منذ مايو الماضي، بنشر قصتها عبر الموقع الإلكتروني، ونجحت حملات الدعم التي قادتها «الوطن» بمساعدة الفنانة وفاء عامر، وتم جمع التبرعات التي تجاوزت 40 مليون جنيه ثمن حقنة «زولجانزما» اللازمة لإنقاذ رقية من مرض ضمور العضلات الشوكي.