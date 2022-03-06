الموسيقار نادر عباسي يقدم «طقوس الربيع» في حفل الأوبرا.. السبت المقبل

دعا الموسيقار نادر عباسي، الجمهور لحضور الحفل الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، يوم السبت المقبل، الموافق 12 مارس الجاري، الساعة الثامنة مساء بالمسرح الكبير، ويقود خلاله الأوركسترا.

وقال نادر عباسي، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «منتظركم بدار الأوبرا السبت 12 مارس الساعة 8 مساءً، برنامج الحفل يتضمن عمل موسيقي يعتبر من أشهر وأصعب وأروع ما كتب للعازفين وقادة الأوركسترا، (طقوس الربيع) للمؤلف الروسي العبقري إيجور سترافينسكي».

وتفتح الأوبرا الأبواب في تمام الساعة السابعة، ونوهت بأن المنافذ الرسمية لشراء تذاكر الحفلات هي شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو الموقع الرسمي الخاص بها، وأكدت دار الأوبرا المصرية أنها غير مسؤولة عن التذاكر التي يجري شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

شروط حضور حفلات دار الأوبرا

- ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- عدم السماح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختصين.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- عدم السماح بالجلوس إلا في المقعد الذي جرى حجزه واستلام تذكرته.

- منع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ظهور نادر عباسي في برنامج «الدوم»

وكان أحدث ظهور للفنان نادر عباسي، يوم الجمعة الماضي، بمشاركته ضمن لجنة التحكيم لبرنامج «الدوم» على قناة «أون»، المكونة من الفنانة ليلى علوي وتامر محسن، وقال «عباسي» خلال البرنامج إنه درس الأوبرا في جنيف، كما درس المسرح والرقص، مشيرًا إلى عمله في أوبرا جنيف.

وبرز اسم نادر عباسي بشكل قوي منذ حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات بالفسطاط، في أبريل 2021، حين قاد «عباسي» الحفل الفني الضخم المصاحب لحفل نقل المومياوات الذي تابعه ملايين المشاهدين حول العالم.