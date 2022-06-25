أرقام حسابات التبرعات لعلاج الطفلة سيلين.. تعاني من نفس مرض «رقية»

طفلة لا يترواح عمرها إلا عامًا واحدًا مهددة بفقدان حياتها، بسبب إصابتها بمرض ضمور العضلات الشوكي النادر، كما هو الحال مع الطفلة رقية، التي تم مساعدتها من قبل أغلب المصريين في تجميع المبلغ المطلوب، لتحصل على الحقنة المخصصة للعلاج وقيمتها مليوني دولار أي ما يعادل نحو 40 مليون جنيه مصري.

سيلين أيمن علي، تعاني من ضمور العضلات الشوكي، ففي بث مباشر لها ولوالدتها على تلفزيون شاشة «الوطن»، قالت والدتها التي تدعى رضوى حمدي، إن ابنتها كانت سليمة مثل أي طفلة طبيعية، وبدأت تلاحظ بعض التغييرات على حركتها لتذهب إلى الأطباء وتكتشف أمر إصابتها بالمرض النادر.

الطفلة سيلين تعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي

وأضافت والدة الطفلة «سلين» خلال حديثها مع «الوطن»، أنه تم تفعيل حساب التبرعات الخاص بطفلتها، من خلال البنك الأهلي المصري، ومن خلال بنك CIB، ومن خلال «فوري» على الرقم التالي 92183.

وأضافت والدة الطفلة «سيلين» بأن بنتها بدأت تظهر عليها أعراض غريبة بعد اتمامها 6 شهور، وجرى تشخيصها بمرض ضمور العضلات الشوكي، وتحتاج إلى حقنة تعرف باسم «زولجانزما Zolgensma»، وهي تساعد على تحسين حركة الكفل بشكل كبير ولكن ليس الشفاء التام من المرض.

طلاب صيدلة المنيا يدعمون الطفلة سيلين

وفي السياق نفسه، حرص طلاب كلية الصيدلة بجامعة المنيا، برفقة معلمتهم الدكتورة أمل كمال وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، على جمع التبرعات اللازمة وضخها في حساب تبرعات الطفلة سيلين، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.