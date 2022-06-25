أرباح يومية بالدولار.. سقوط عصابة النصب بتطبيق إلكتروني على المواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاحتيال عبر شبكة الإنترنت، وتمكنت من ضبط عصابة للنصب على المواطنين من خلال إقناعهم بالاشتراك في تطبيق، وتحقيق أرباح يومية بالدولار.

عمليات نصب إلكتروني

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني والاستيلاء على أموالهم وتهريبها خارج البلاد من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم الترويج له عبر مجموعة من الفيديوهات والمنشورات، تشرح كيفية حصول المشتركين عبر شبكة الإنترنت على أرباح من التطبيق ذاته، بعد سدادهم رسوم اشتراك حتى يتم الاشتراك في التطبيق المشار إليه وإيهامهم بتحقيق أرباح يومية أضعاف ما تم سداده منهم مقابل تكليفهم بأعمال صوريه بسيطة عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وعقب ذلك تم إغلاق التطبيق على شبكة الإنترنت، والتوقف عن سداد الأرباح للمشتركين، والاستيلاء على أصل المبالغ الخاصة بهم.

فريق بحث لكشف الجريمة

وتشكل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مستخدم الهاتف المحمول المحول إليه قيمة اشتراكات المجني عليهم «أحد الأشخاص، مقيم في محافظة القاهرة»، حيث يقوم الأخير باعتباره وكيلًا للتطبيق للتسويق بحث المواطنين على الاشتراك به مقابل حصوله على نسبة مئوية من الأموال التي تم الاستيلاء عليها من المجني عليهم.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته «24 شريحة هاتف محمول مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية وذلك لتلقى الإيداعات من المواطنين المشتركين والاتصال بالضحايا – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي»، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه الإجرامي، وأنه قام بتفعيل خطوط الهواتف المحمولة وإنشاء حوافظ مالية إلكترونية عليها حتى يتم تحويل أموال المشتركين عليها، والذي يتولى بدوره تحويلها إلى وكلاء آخرين خارج البلاد بإحدى الدول دون معرفة شخصيتهم الحقيقية، وأن التواصل معهم من خلال أحد التطبيقات، وقدرت المبالغ المستولى عليها من المواطنين بحوالى 5.1 مليون جنيه.