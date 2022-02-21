ضبط شخص أنشأ شبكة لتوزيع الإنترنت دون ترخيص في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، القض على شخص أنشأ شبكة لخدمة الإنترنت دون ترخيص في الجيزة.

إنشاء وإدارة شبكة غير مشروعة لخدمات الإنترنت

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، قيام شخص مقيم بمحافظة الجيزة، بإنشاء وإدارة شبكة غير مشروعة لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

الأجهزة المضبوطة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية، تم استهداف المذكور بمحل سكنه وضبطه، وعُثر بحوزته على عدد كبير من الأجهزة والمعدات والأدوات التي يتم استخدامها في ممارسة نشاطه غير المشروع، و2 جهاز لاب توب و2 شاشة كمبيوتر ومجموعة من الوصلات الكهربائية.

وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة، وتوزيع الخدمة على المواطنين مقابل مبلغ مالي.