تحسين شبكة الانترنت والاتصالات في قرى حياة كريمة

تعد وزارة الاتصالات من القطاعات التي لها دور كبير في دعم مبادرة حياة كريمة، وهو ما يأتي من خلال التكامل مع الوزارات والهيئات الأخرى، حيث تعمل الأتصالات على توفير البنية الأساسية لقرى المبادرة من خلال استثمارات تقدر بـ6 مليارات جنيه لتزويد خطوط الاتصالات وتحسين شبكة الإنترنت والاتصالات لكل القرى المصرية خلال المرحلة الأولى.

ومن جانبه قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إنه يتم العمل على تنمية الرقمنة والتحول الرقمي من خلال تدريب وبناء قدرات المسؤولين الحكوميين العاملين في قرى حياة كريمة، وكذلك مبادرات وزارة الاتصالات ومنها بروتوكول التعاون مع مايكروسوفت، من خلال التعاون بين التنمية المحلية والاتصالات.

قرى حياة كريمة تستفيد من من تحسين شبكة الإنترنت

وأضاف «جاد الكريم» أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيستفادون من فرص التحول الرقمي وتحسين شبكة الانترنت والاتصالات، ومحو الأمية الرقمية، خاصة لدى النساء لتصبح لديهن القدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والحد الأدنى من المعرفة الرقمية.

الاتصالات تساهم في تمكين شباب حياة كريمة لسوق العمل

وأشار إلى أن خدمات وزارة الأتصالات والتكنولوجيا ستساعد قرى حياة كريمة على التمكن في سوق العمل واستخدام التكنولوجيا في تنفيذ وتطوير المشروعات المجتمعية.

ولفت إلى أن شركة مايكروسوفت لديها شراكة مع وزارة الاتصالات، وتعد من أكبر شركات البرمجيات عالميا، واهتمامها بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة لـ تحسين شبكة الانترنت والاتصالات يؤكد أهمية المبادرة عالميا، مؤكدا أن الأمم المتحدة أدرجت مبادرة حياة كريمة على منصاتها الإلكترونية كواحدة من المؤسسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، وأن الوكالات الدولية التي تعمل في مصر مؤخرا بدأت إعادة بناء استراتيجيتها بناء على أهداف مبادرة حياة كريمة في مصر.