رئيس الوزراء: قرية نهطاي نموذج للتطوير في الريف.. و«حياة كريمة» مشروع القرن

عقب انتهاء جولته التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً استهله بقوله: أشرف بوجودي اليوم في قرية نهطاي في مركز زفتى بمحافظة الغربية إحدى القرى التي يتم تطويرها ضمن المشروع الكبير الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مدبولي: نهطاي نموذج للتطوير

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن القرية هي نموذج من نماذج التطوير التي سيشمل جميع القرى المصرية، مشيراً إلى أن مركز زفتى يسكنه نحو 600 ألف نسمة، وينفذ به أكثر من 1000 مشروع في وقت واحد، وقرية نهطاي هي قرية من القرى الأم.

وتضمنت جولة اليوم زيارة مشروعات متنوعة في كل المجالات، من بينها مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، كما زرنا مشروع إنشاء مدرسة جديدة لإنهاء نظام الفترات داخل المدرسة، وبالتوازي مع ذلك قمنا برفع كفاءة المدارس القائمة وتطوير وتبطين الترع، وفي هذا الإطار نفّذنا نموذجاً فريداً هنا في القرية يتمثل في إقامة ممشى أو كورنيش على الترعة بعد تطويرها ودمجها.

وتابع قائلاً: نفذنا مشروعات ضخمة بالقرية، وبمشاركة المجتمع المدني يتم طلاء الواجهات على الشوارع الرئيسية، كما زرنا وحدة الإسعاف، ووحدة طب الأسرة، ووحدة تنمية المجتمع، وكذا مشروع رفع كفاءة محطة مياه الشرب وزيادة طاقتها الاستيعابية، وكذلك محطة معالجة الصرف الصحي، التي تشهد أيضا أعمال رفع الكفاءة والقدرة الاستيعابية من أجل أن تكون قادرة على استيعاب التوسعات المستقبلية لهذه القرية وما حولها.

رئيس الوزراء يبحث موقف مشروعات التوابع

وأكد رئيس الوزراء أنه حرص خلال جولته اليوم بقرية نهطاي على الاطمئنان على ما يتم تنفيذه من مشروعات في توابع القرية، حيث تشهد هذه التوابع إقامة مشروعات الصرف الصحي، التي ستدخل الخدمة تباعاً خلال الفترة المقبلة، قائلاً: إننا لا نتحدث فقط عن إقامة مشروعات في القرى الأم، بل تشمل أعمال التطوير التوابع أيضاً.

وأضاف: «ما نشهده اليوم من أعمال تطوير في القرى المصرية هو بمثابة منظومة متكاملة، فهذا المشروع بجميع المقاييس هو مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستظل الأولوية الأولى للدولة المصرية والحكومة بالرغم من كل التحديات التي يواجهها العالم هي استكمال هذا المشروع الضخم والعملاق لأن تأثيره الإيجابي على 60 مليون مواطن مصري واضح تماما، لذلك هو أهم مشروعاتنا».

وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في نهاية جولته بقرية نهطاي، إلى مشروعات رصف الطرق، موضحاً أن الطرق الرئيسية تشهد أعمال رصف على نطاق واسع، والطرق الفرعية أيضاً يتم عمل دمج لها بصورة جيدة للغاية، ومضيفاً: الحمد لله المنظومة تسير بصورة جيدة، وهذا هو النموذج الذي سنراه في كل القرى المصرية، وسنستمر الفترة المقبلة في زيارة المحافظات لمتابعة هذا المشروع العملاق.