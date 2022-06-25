تخفيف حكم المدانين في مصرع 25 من سكان عقار جسر السويس إلى سنة واحدة

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم السبت، قبول الاستئناف المقدم من قبل دفاع المتهمين بالتسبب في انهيار عقار جسر السويس، على حكم حبسهم من سنة إلى 3 سنوات في اتهامهم بانهيار عقار مكون من 11 طابقًا، والتسبب خطأ، في وفاة 25 شخصًا وإصابة 25 آخرين، وخففت الحكم عن جميع المتهمين ليكون سنة واحدة لكل منهم.

السجن من سنة إلى 3 للمتهمين في القضية

وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، في وقت سابق، بالحكم على المتهمين بالتسبب في انهيار العقار المعروف إعلاميا بـ«عقار جسر السويس»، في القضية التي حملت رقم 11501 لسنة 2021، بحبس عدد 9 متهمين بالسجن من سنة إلى 3 سنوات مع الشغل، مع دفع غرامة مالية قيمتها 50 ألف جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ.

وجاءت أسماء المتهمين كالآتي: «أ. م»، و«م. م»، و«ع. ع»، و«ع. ا»، وهؤلاء حٌكم عليهم بالسجن 3 سنوات مع الشغل، كما حُكم على المتهمين «ع. م»، و«إ. م»، و«س. م»، و«ر. م» بالسجن سنة وكفالة 50 ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.

التسبب بالخطأ في مصرع 25 من قاطني العقار

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات معهم تهمة التسبب بالخطأ في وفاة عدد 25 شخصا من قاطني العقار فضلا عن إصابة عدد 23 آخرين، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات و اللوائح والأنظمة.

كما نتج ذلك أيضا عن إخلال المقاولين الثلاثة إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، و كذا اتهامهم جميعا، عدا مالك المصنع، بإقامة أعمال بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، ما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.