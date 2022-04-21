القصة الكاملة لأزمة شارع جسر السويس: شلل مروري والمحافظة تتحرك

بعد تداول شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استياء سكان شارع جسر السويس بنطاق حي عين شمس وكل المترددين عليه من احتلال الباعة الجائلين للشارع واستغلال أصحاب المحلات للأرصفة خاصة بعد فترة الإفطار فى شهر رمضان، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية وتعطيل سير المواطنين وحدوث فوضى بالشارع.

تكليف من التنمية المحلية لمحافظة القاهرة

تلقت وزارة التنمية المحلية الشكوى، وعلى الفور تم الاتصال بمحافظة القاهرة لسرعة التعامل مع الموقف وإعادة الانضباط لشارع جسر السويس وإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة على الشارع ومنع وجود أي باعة جائلين في نهر الطريق، وتم إبلاغ محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بطبيعة الموقف وتم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية في حي عين شمس وشرطة المرافق لتكثيف الحملات على مدار اليوم للقضاء على الفوضى وإعادة النظام للشارع وإزالة أسباب الشكوى.

حملات مستمرة

ومن جانبه، طالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بعدم السماح بعودة الإشغالات والباعة مرة أخرى لتعطيل الطريق، موجهًا بأهمية تنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم ومتابعة على شارع جسر السويس وكل الشوارع الرئيسية بجميع الأحياء للتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات خاصة بعد ساعات الإفطار، فضلًا عن التشديد على المحلات الواقعة على جانبي الطريق بالالتزام وعدم إشغال الرصيف أو الطريق مع اتخاذ إجراء فوري مع المخالفين وتطبيق القانون.

الحرب على إشغالات المحلات والباعة الجائلين

ومن جانبها شنت أجهزة محافظة القاهرة بإشراف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم صابر، عدة حملات لاستعادة المظهر الحضاري للشارع وإزالة المخالفات بشارع جسر السويس بالتنسيق مع جهات الأمن والمرافق لتسيير الحركة المرورية وعدم تعطيل سير المواطنين وإزالة أسباب شكوى المواطنين .

وقال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة لـ«الوطن» إنه غير مسموح بأى إشغالات في الشوارع وعلى الجميع الالتزام، لعدم اتخاذ إجراء قانوني، مؤكدًا أن الحملات والمتابعة مستمرة على شارع جسر السويس بعد إعادة الانضباط.