عرض المتهم بدهس 5 أشخاص في جسر السويس على الطب الشرعي  

قررت النيابة العامة، عرض الشاب المتهم بدهس 5 أشخاص بسيارته في شارع جسر السويس، على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، وبيان ما إذا كان المتهم تحت تأثير المخدرات وقت الحادث من عدمه.

حادث دهس وسقوط 5 ضحايا

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارا بوقوع حادث دهس في شارع جسر السويس بالقرب من منطقة التجنيد بدائرة قسم شرطة النزهة، وبالانتقال والفحص تبين دهس شاب لـ 5 مواطنين بسيارته «الكابورليه»؛ ما أسفر عن مصرع شخص يدعى «فتحي خلف محمد أحمد»، 65 سنة، وإصابة 4 آخرين بينهم قائد السيارة، وجرى نقلهم إلى مستشفى البكري في حالة حرجة، ونقل جثة المتوفي إلى مستشفى هليوبوليس تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والاستعلام عن حالة المصابين والمتهم، وانتداب لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث والسيارة المتسببة في الواقعة

السرعة الزائدة وراء ارتكاب الحادث

وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب كان يقود سيارته برعونة في شارع جسر السويس، ونتيجة السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة، وأدت إلى تغيير السيارة اتجاهها، ولم يستطع قائدها التحكم في عجلة القيادة، ما أدى إلى الصعود على الرصيف ودهس الضحايا الـ5 المتواجدين، أعلى الرصيف والدخول في سور منطقة التجنيد، كما تبين من خلال المعاينة تهشم السيارة بأكملها.

وأضافت التحريات، أن رجال المرور تمكنوا من رفع الحطام وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة، والتحفظ على السيارة أمام قسم شرطة النزهة تحت تصرف النيابة العامة لحين انتداب لجنة فنية؛ لفحص السيارة والتوصل إلى سبب الحادث.