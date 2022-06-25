إحالة أوراق المتهم بقتل جدته لسرقتها بالزاوية الحمراء إلى المفتي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، بإحالة أوراق المتهم بقتل جدته بالاشتراك مع شقيقه بمنطقة الزاوية الحمراء، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحيى عادل عبداللطيف وحاتم عبدالفتاح أبوشنب وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي ويحيى عبدالرشيد.

قتل المجني عليها بالاشتراك مع شقيقه

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 8471 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء، قيام المتهم «م. م 19 عامًا»، بقتل المجني عليها جدته، عمدًا مع سبق الإصرار، بالاشتراك مع شقيقه، بأن أوعز لهما شيطانهما الخلاص من جدتهما التي بلغت من الكبر عتيًا بعد أن كفرا بالقيم الأسرية وأساءا لذوي القربي وجحدا فضلها عليهما.

وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين وجهت لهما تهمة القتل العمد، وأنهما عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها وسرقتها وأعدا لهذا الغرض أداة وسادة ونفاذا لمخططهما الإجرامي أثناء نومها، وتسللا إلى حيث مرقدها وما إن ظفرا بها حتى أجهزا عليها بأن وضع الثاني الوسادة على وجهها وأطبق عليها الأول كاتما لأنفاسها.

اقتران الجريمة بجناية سرقة

واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان ارتكب المتهمان الجريمة بغرض سرقة المبلغ المالي والمنقولات الخاصة بالمجنى عليها من داخل مسكنها ليلا.

وخلال سماع النيابة العامة لأقوال الشهود في القضية، أدلى أحدهما بأقواله، أن المتهمين يقيمان رفقة جدتهما المجني عليها في الشقة المملوكة لها وأنه فوجئ بحضور المتهمين له يبلغانه بأن جدتهما تعاني من حالة إعياء فأبلغ الإسعاف لاتخاذ اللازم طبيا ولكن المسعف أبلغه بوفاتها، وبالبحث عن مشغولاتها الذهبية لم يجدها.

وأضاف الشاهد الثاني، في القضية، أنه بمواجهة المتهمين، اعترفا له بقتل المجني عليها وسرقة المشغولات الذهبية ومبلغ مالي مملوكين لها.