إحالة المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة بمساعدة عشيقها في قنا للمفتي

قررت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، قبل قليل، إحالة أوراق ربة منزل وعامل إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما، بتهمة قتل 3 أطفال، أبناء المتهمة الأولى، والشروع في قتل زوجها، وحددت المحكمة، في جلستها اليوم الاثنين، جلسة الأول من سبتمبر، للنطق بالحكم.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من العام الماضي، عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة في مركز فرشوط، في المحضر رقم 1531 لسنة 2021، أن المتهمة «وفاء أ.»، أقدمت على قتل أطفالها الثلاثة بالعصير المسموم، بالاتفاق مع عشيقها، سائق، يبلغ من العمر 26 سنة.

المتهم الثاني أحضر «سم كلاب» للزوجة من القاهرة

وبينت التحريات أن المتهم الثاني، وهو قريب زوج المتهمة الأولى، جلب للأم «سم كلاب» من القاهرة، بغرض قتل الزوج، حتى يخلو لهما الجو، واتفق معها على وضعه في زجاجات عصير صناعية، يتم شراؤها من أحد المحال التجارية، وتقدمه لزوجها وأطفالها أثناء تواجدهم في مدينة فرشوط، لزيارة طبيب، وهذا ما حدث، وبعد الانتهاء من تناول العصير بدأ مفعول السم في السريان، وقامت بنقلهم إلى مستشفى فرشوط.

إخطار أمني بمصرع 3 أطفال تناولوا مادة سامة

وتلقى مدير أمن قنا إخطاراً يفيد بمصرع 3 أطفال أشقاء، وهم: «ميرة» 8 سنوات، و«أمير» 7 سنوات، و«آدم» 9 سنوات، حيث تم نقلهم إلى مستشفى فرشوط جثثاً هامدة، إثر تناولهم مادة سامة، بينما أصيب والدهم «رأفت جلال»، 38 سنة، بغيبوبة، نظراً لإصابته بالتسمم، وجرى تحويله إلى مركز أورام قنا لتلقى العلاج داخل العناية المركزة، حيث خرج منه معافى بعد 4 أيام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمة وعشيقها، وأمرت النيابة العامة بإحالتهما إلى محكمة جنايات نجع حمادي، التي أمرت في جلستها اليوم الاثنين، بإحالة أوراق ربة المنزل وعشيقها إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما، وحددت جلسة الأول من سبتمبر للنطق بالحكم.