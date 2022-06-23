حاول إنقاذ صديقه فقتلوه غدراً بميت غمر.. إحالة 3 متهمين للمفتي

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بإحالة أوراق 3 أشخاص، شقيقين وعاطل، إلى مفتي الجمهورية، وذلك لاتهامهم بقتل شاب رمياً بالرصاص بمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية، خلال اصطحابه صديقه إلى المستشفى، بعد قيام أحد المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بسكين، وانتظارهما حتى وصولهما إلى المستشفى، حيث أطلقوا عدة أعيرة نارية من بندقية خرطوش أودت بحياة أحدهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، وأمانة سر شعبان شمس الدين خفاجة، وأحمد كمال، وذلك في القضية رقم 38535 لسنة 2020 جنايات مركز ميت غمر والمقيدة برقم 2648 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

إحالة المتهمين إلى جنايات المنصورة

وأمر المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بإحالة كل من «أحمد م. ع»، محبوس، 29 سنة، وشقيقه «محمود»، مبيض محارة، و«محمد ع. ش.»، وجميعهم يقيمون بقرية «إلبوها»، مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، لأنهم بتاريخ 20/11/2020 بدائرة المركز، قتلوا المجني عليه «محمود علي محمود حامد الزناتي»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً عبارة عن بندقية خرطوش.

التحريات: المتهمون تتبعوا المجني عليهم

ودلت التحريات على أن المتهمين تتبعوا المجني عليه إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً استقر بالصدر، حال تواجد باقي المتهمين للشد من أزره، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المدانين بالشروع فى قتل كل من «محمد صلاح إبراهيم عبدالنبي»، وشقيقه «صلاح صلاح إبراهيم»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما، وأعدوا لهذا العرض سلاحاً نارياً، وترصدوا لهما المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجدهما فيه، وما إن ظفروا بهما حتى أطلق المتهم الأول صوبهما عياراً نارياً، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين إزهاق روحهما، إلا أنه خاب أثر جريمتهم، لسبب لا دخل لإرادتهم به.

أقوال المصابين أمام النيابة العامة

وأدلى المجني عليه «محمد صلاح إبراهيم»، 34 سنة، بائع فاكهة، مقيم بقرية «البوها»، بمركز ميت غمر، بشهادته أمام النيابة العامة، مشيراً إلى أنه على أثر خلاف سابق بينه وبين المتهم الأول، وحال تواجده بأحد المقاهي، تعدى عليه الأخير بالضرب بواسطة سلاح أبيض «مطواة»، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في أنفه، ولاذ المتهم بالفرار، وبمرور برهة من الزمن، قدم إليه شقيقه «صلاح»، وبرفقته المجني عليه المتوفى «محمود»، بالسيارة رقم (د م ط 5412)، واستقلها رفقتهما، وتوجهوا صوب أحد المستشفيات، إلا أنه فوجئ باستقلال المتهمين دراجة نارية مترصدين لهم، وأطلق المتهم الأول عياراً نارياً أصاب المجني عليه فأراده قتيلاً على الفور.