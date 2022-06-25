شذى تعلن إصابتها بتمزق في الأربطة.. صور

كشفت المطربة شذى عن تعرضها للإصابة في قدمها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت شذى صورة لها، وعلقت عليها: «الحمد لله تمزق في الأربطة».

وكانت شذى قد طرحت أول أغانيها هذا العام، وحملت اسم «آه يا ليلنا» عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد الترويج لها على مدار يومين من خلال طرح برومو لها.

شذى تعبر عن سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة

ومن جانبها، أعربت الفنانة شذى عن سعادتها الغامرة بنجاح أولى أغانيها في مطلع عام 2022، متمنية أن يكون هذا العام أفضل من الذي قبله، وتحقق نجاحات كثيرة، مشيرة إلى أن كواليس تصوير أغنية «آه يا ليلنا»، كانت رائعة واستمتعت بها بشكل كبير.

وأكدت شذى، في بيان لها، أنها تعمل خلال الفترة الحالية على تحضير العديد من المفاجآت للجمهور، ويتم الإعلان عنها قريبا، مشيرة إلى أنها لديها رغبة شديدة في التنوع والاختلاف فيما تقدمه خلال العام الجاري.

تفاصيل أغنية شذى الجديدة

يشار إلى أن أغنية «آه يا ليلنا»، إنتاج شركة Kmedia، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع طارق عبدالجابر، ومهندس صوت أمير محروس.