بعد نجاح «آه يا ليلنا».. شذى: انتظروا العديد من المفاجآت قريبا

حقق كليب أغنية «آه يا ليلنا» للمطربة شذى، نجاحا كبيرا عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث تجاوز المليون مشاهدة في الأسبوع الأول من طرحه.

شذى تعرب عن سعادتها بنجاح أغانيها

ومن جانبها، أعربت الفنانة شذى، عن سعادتها الغامرة، بنجاح أولى أغانيها في مطلع عام 2022، متمنية أن يكون هذا العام أفضل من الذي قبله، وتحقق نجاحات كثيرة، مشيرة إلى أن كواليس تصوير أغنية «آه يا ليلنا»، كانت رائعة واستمتعت بها بشكل كبير.

وأكدت شذى، في بيان إعلامي، أنها تعمل خلال الفترة الحالية على تحضير العديد من المفاجآت للجمهور، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرة إلى أنها لديها رغبة شديدة في التنوع والاختلاف فيما تقدمه خلال العام الحالي.

تفاصيل أغنية آه يا ليلنا

يشار إلى أن أغنية «آه يا ليلنا»، إنتاج شركة Kmedia، ومن كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادى وتوزيع طارق عبد الجابر، ومهندس صوت أمير محروس، لتكون أول أغاني شذى في عام 2022.

وتقول كلمات الأغنية: آه يا ليلنا.. لو تريح بالنا..حبة من تفكيرنا اعمل فينا جميل رقصنا.. فرحنا وهيصنا.. من الأحزان خلصنا دى الليلة حلوة يا ليل أنا واللى زيي مستنيين الفرحة ديه.. خليها بس عليك شوية مبقاش خلاص فينا حيل لو سهرة حلوة مع حبايبنا.. كلمة تنسى تعبنا خروجة على روقان وأنا جنبي حبيبي وبيوصفني.. بغلاوته يحلفني.. وشى يجيب ألوان.

وطرحت شذى آخر أعمالها الغنائية مؤخراً، أغنية «اشتغالة ولا لأ»، على موقع «يوتيوب»، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، وتجدد تعاونها مع عزيز الشافعى في أغنية جديدة تحمل اسم «جوا قلوبنا» ومقرر طرحها قريباً.