دفاع المتهم الأول برشوة الصحة: الواقعة دُبرت للإيقاع بشخص موكلي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، اليوم السبت، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية «رشوة وزارة الصحة».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.

وقال دفاع المتهم الأول، محمد الأشهب، إن الجميع علم بموعد تنفيذ قرار غلق مستشفى «دار الصحة» إلا موكله وأن الواقعة دُبرت للإيقاع بشخصه، وأن المستفيد الوحيد من البلاغ هو الشاهد الأول «صلاح قاسم» مالك المستشفى وحصوله على تراخيص المستشفى.

وأضاف، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن وقف قرار غلق المستشفى هو لوجود عمليات بالمستشفى، وليس استغلال لنفوذ موكله كما ادعى.

تفاصيل قضية الرشوة

وتمت إحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة، تنفيذًا لقرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة طلب 5 ملايين جنيه رشوة، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته دون ترخيص.

أقوال 13 شاهدًا

وخلال التحقيقات أقامت النيابة الدليل ضدهم بالدعوى من خلال أقوال 13 شاهدًا منهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية، بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تم ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.