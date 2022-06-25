وزير الرياضة يكشف أسرار نجاح مصر في تنظيم البطولات الكبرى

استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التجربة المصرية في استضافة كبرى الفعاليات والبطولات الدولية الرياضية على مدار العام، كاشفا عن تفاصيل وأسرار تحقيق النجاح للأحداث الرياضية الضخمة التي استضافتها مصر على كل المستويات، متطرقاً إلى تميز النتائج المصرية المحققة في الألعاب الفردية في المنافسات العربية والقارية والدولية التي يخوضها أبطال مصر في مختلف الألعاب.

تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الرياضة واللجان الأولمبية الدولية

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، بكل من رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية الأوروبية، ومصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية، والياباني مورى واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز حيث يتواجد الوزير بمدينة وهران الجزائرية لحضور دورة ألعاب البحر المتوسط.

مصر ترحب باستضافة فعاليات الاتحادات والكيانات الرياضية الدولية

وتناول اللقاء الحديث حول رؤية اتحادي اللجان الأوليمبية الأوروبية والأفريقية على صعيد تعزيز التعاون المشترك، وبالتنسيق مع اللجان الأوليمبية الوطنية بالشكل الذي يساهم في تطوير الرياضة، وأداء رسالتها في توحيد وتقريب الشعوب، من خلال مختلف التجمعات والبطولات الدولية والقارية.

وجدد الوزير تأكيده على ترحيب مصر لاستضافة مختلف فعاليات الاتحادات والكيانات الرياضية الدولية في أي وقت، في ضوء التوجه نحو جعل مصر منصة استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الدولية الكبرى وفق توجيهات القيادة السياسية.

كما استعرض اللقاء التطور الملحوظ الذي تشهده الرياضة الأفريقية خلال الفترة الراهنة على مستوى الألعاب الفردية، استناداً على النتائج التي يحققها لاعبو ولاعبات الدول الأفريقية في مختلف المنافسات.

مصر تشارك ببعثة قوامها 177 لاعبا ولاعبة

وتشارك البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط بـ 177 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 19 رياضة تتمثل في رفع الأثقال، وألعاب القوى، والملاكمة، والسلاح، والكاراتيه، والرماية، والتنس، وتنس الطاولة، والتايكوندو، والجودو، والقوس والسهم، والمصارعة، والفروسية، والشراع، وكرة اليد، وكرة السلة، والريشة الطائرة، والجمباز.