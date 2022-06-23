مصر للطيران تنقل البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط

نقلت شركة مصرللطيران، صباح اليوم الخميس، بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط بدولة الجزائر.

طائرة خاصة

ونقلت الشركة أفراد البعثة على متن طائرة خاصة، وتحديدا الرحلة رقم «MS 3900» من طراز بوينج B787-9 دريملاينر، والمعروفة بـ«طائرة الأحلام»، والتي تتسع لنحو 300 راكب، متجهة إلى مدينة وهران الجزائرية مباشرة.

يأتي ذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية للشركة الوطنية في مجال الرياضة، وتمثيل مصر في المحافل الرياضية الدولية.

الدورة تقام في مدينة وهران

وتشارك مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الـ19، المقرر إقامتها في مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل، وذلك في رياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة، والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.