وزير الرياضة يؤكد مشاركة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر تستضيف اجتماعات المنظمة الدولية للمنشطات، وذلك لأول مرة على الإطلاق؛ إذ أن حجم العلاقات الدولية وثقتها في مصر أصبح مختلفًا.

مصر تستضيف اجتماع وزراء الشباب والرياضة ضمن أجندة مايو

ونفى صبحي، خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل، ما تردد من شائعات بشأن عدم مشاركة مصر في التنظيمات الدولية ومنها الأنشطة التي تقام في الجزائر «دورة ألعاب البحر المتوسط»، مؤكدًا أن مصر تستضيف أيضًا اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب ضمن أجندة شهر مايو الجاري.

وأوضح في الوقت ذاته، أن لقائه برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطرق لتطوير الأنشطة والمنشآت الرياضية.

مشروع البطل الأوليمبي إنجاز كبير لوزارة الرياضة

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن مشروع البطل الأوليمبي يعد إنجازًا كبيرًا للوزارة، إذ أن مصر بها 27 اتحادا أوليمبيا و29 اتحادا غير أوليمبي، كما أن مصر شهدت عودة رفع الأثقال «معظم منتخباتنا تشترك في بطولات دولية بدعم من الوزارة».

ولفت إلى أن وزارة الرياضة تقدم 26 مليون جنيه للاتحادات الرياضية الأولمبية سنويًا، موضحا: «بندعم الاتحادات الرياضية بالمدربين الفنيين، والألعاب المختلفة في كافة الرياضيات باستثناء كرة القدم».