محمد عز العرب: القاهرة أصبحت قبلة لزيارات القيادات العربية

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة أمير قطر لمصر ولقائه بالرئيس السيسي، تعكس مسار تطور العلاقات المصرية- القطرية بعد توقيع اتفاق العلا في يناير 2021، وتوضح التحولات الإقليمية في العلاقات المصرية مع الدول، لافتا إلى أن زيارة أمير قطر تأتي بعد 7 سنوات لم يزر فيها أمير قطر مصر منذ مشاركته في القمة العربية في مارس 2015 بشرم الشيخ.

تبادل الزيارات على المستوى الدبلوماسي بين البلدين

وأوضح «عز العرب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى على فضائية «صدى البلد» أن الفترة الماضية شهدت تبادل الزيارات على المستوى الدبلوماسي بين البلدين وإعادة تعيين السفراء وتبادل زيارات الوزراء وأصبحت القاهرة قبلة لزيارات القيادات العربية للنقاش حول تهدئة الأوضاع داخل الإقليم، بما يؤكد أن هناك عودة لمسار العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بين مصر وقطر.

مصر تسعى للحفاظ على السلم والأمن الإقليمي

وأشار «عز العرب» إلى أن مصر تسعى للحفاظ على السلم والأمن الإقليمي، ورأينا مؤخرا زيارات كثيرة من قادة ورؤساء الدول الخليجية والعربية إلى مصر للتباحث حول مختلف التحولات الإقليمية والوصول إلى تهدئة داخل الإقليم والتوصل لتوافق عربي قبل انعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر، ومتابعة التحول في السياسات بالدول العربية مثل السعودية والإمارات وعدم الانخراط في الصراعات المفتوحة في الشرق الأوسط.

وأكد رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن زيارات الزعماء للقاهرة تأتي قبل زيارة بايدن للمنطقة في يوليو المقبل لأن مصر ستشارك مع الأردن والعراق وجدول مجلس التعاون العربي في القمة العربية الأمريكية.