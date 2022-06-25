«التعليم»: لا وجود لتسريب امتحانات الثانوية العامة ونواجه الغش الإلكتروني

قال الدكتور رمضان محمد، مدير المركز القومي للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم، إنه في ظل التطور والتقدم التكنولوجي أصبح لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أنه هناك فرق كبير بين تسريب الامتحانات وبين مصطلح الغش الإلكتروني، حيث يعتبر تسريب الامتحان هو خروجها قبل موعد انعقادها، أما الغش الإلكتروني هو إحداث بلبلة بين الطلاب ونقل بعض النماذج على أنها الامتحانات.

إحداث حالة بلبلة بين الطلاب من خلال نشرهم نماذج امتحانات

وأوضح «عبد الموجود» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى على فضائية «صدى البلد»، أن خروج بعد الأسئلة من الامتحان أثناء انعقاد الامتحان هو الغش الإلكتروني وأحيانا يفعل الطالب ذلك حال دخوله بموبايل أو أحد العاملين، لافتا إلى أن هناك كتائب إلكترونية تستهدف إحداث حالة بلبلة بين الطلاب من خلال نشرهم نماذج امتحانات من تأليفهم وإيهام الطلاب بأنها هي الامتحانات.

710 آلاف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة

وأشار «عبد الموجود» إلى أن هناك 710 آلاف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، ويمنع عليهم جميعا اصطحاب الهاتف المحمول، ويبدأ غدا امتحان اللغة العربية ويستلم الطالب في الامتحانات ورقة مفاهيم يتسلمها في لجنة الامتحانات.

وأكد مدير المركز القومي للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم، أنه على مدار السنوات الأخيرة لا يوجد تسريب للامتحانات، ولكن هناك بعض حالات الغش الإلكتروني، مشيرا إلى أن الطالب عليه التركيز خلال تظليل الإجابات في ورق البابل شيت.