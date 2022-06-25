دعاء امتحانات الثانوية العامة 2022.. لتسهيل الفهم والمذاكرة

دعاء امتحانات الثانوية العامة 2022 من بين الأدعية التي تشهد عمليات بحث كثيرة على مدار الساعة، بالتزامن مع إجراء امتحانات الثانوية العامة، ويستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي صيغ بعض الأدعية التي يمكن ترديدها طلبًا من الله للنجاح والتوفيق، وفقًا لما قاله الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في تصريح سابق لـ«الوطن».

دعاء امتحانات الثانوية العامة 2022

وعن دعاء امتحانات الثانوية العامة 2022 يمكن ترديده بصيغة: «اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدةً من لساني ليفقهوا قولي، افتح عليّ فتوح العارفين بفضلك»، «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم إني استودعتك ما علمتني إياه فرده إليّ حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض»، «يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني».

دعاء امتحانات الثانوية العامة قبل الامتحان

واستكمالًا للحديث عن دعاء امتحانات الثانوية العامة 2022 الذي يمكن ترديده قبل الامتحان، يمكن ترديد الدعاء بصيغة: «اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي، يا رب كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك».

دعاء امتحانات الثانوية العامة 2022 قبل الامتحان الصعب

كما يمكن ترديد دعاء امتحانات الثانوية العامة 2022 قبل الامتحان الصعب بصيغة: «اللهم سهّل عليّ ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا علي، اللهم إنّي استودعتك ما علمتني إياه فردّه إليّ حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته، اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم».