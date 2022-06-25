الشباب والرياضة تعرض مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة عبر «زووم»

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة أن يكون لوزارة الشباب والرياضة دور مهم خلال امتحانات الثانوية العامة، فكان الاقتراح بفتح قنوات لمراجعة ليلة الامتحان، عبر تقنية «زووم» مجانًا، ولذلك واصلت وزارة الشباب والرياضة، بفتح ثاني قنوات مراجعات ليلة الامتحان في مادة اللغة العربية، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة 2022 بشعبتَيها "العلمية والأدبية" امتحان اللغة العربية، غدًا الأحد .

تنظيم سلسلة من مراجعات ليلة الامتحان في كل المواد

وأعلنت الوزارة تنظيم سلسلة من مراجعات ليلة الامتحان، خلال الفترة من 23 يونيو الجاري لــ 20 يوليو المقبل، وذلك في إطار حرص الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، على توفير الخدمات المجانية للطلاب من خلال منصاتها المختلفة عبر تقنية زووم.

رابط مراجعة ليلة الامتحان

وشارك في ثاني اللقاءات المدرس محمد السخاوي، ضمن نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، وذلك عبر الرابط التالي، ووفقًا للجدول الزمني المحدد.

ولمشاهدة الحلقة الثانية في مادة اللغة العربية، عبر الرابط التالي:

https://zoom.us/rec/share/9N45QpFhnBqjco4j_G9s0XHnp_R92fTn9L3TovFBUBDS--wKZGbnPYoQ3b4Gt43P.DvLeyHJGonApvM0i?startTime=1656161193000