أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 25-6-2022 في الأسواق المحلية

خلال الفترة الأخيرة، استحوذت أسعار الحديد والأسمنت على اهتمام الكثير من المواطنين، خاصة بعد اعلان شركات انتاج حديد التسليح انخفاض الأسعار لتلبية متطلبات السوق المحلي، حيث وصل التراجع في سعر الطن نحو 9 آلاف جنيه، ليسجل الآن ما بين 17500 و18572.42 جنيه، بينما يسجل سعر طن الأسمنت ما بين 1230 و1380 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وفي هذا الصدد، يقدم موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية، وفق نشرة أسعار شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، والتي جاءت كالآتي:

سعر طن الحديد اليوم

وتراوح سعر طن الحديد اليوم تسليم أرض المصنع للكميات ما بين 17500 و18572.42 جنيه، وهي كالآتي:

- حديد الجيوشي اليوم السبت بلغ 17900 جنيه للطن.

- حديد الجارحي اليوم السبت 17850 جنيهًا للطن.

- حديد عنتر اليوم السبت 17500 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين اليوم السبت 18070 جنيهًا للطن.

- سجل حديد عز اليوم نحو 18572.42 جنيه للطن.

- شركة مصر ستيل اليوم السبت 18000 جنيه للطن

- حديد السويس اليوم السبت 18070 جنيهًا للطن.

- حديد بشاي اليوم السبت 18075 جنيهًا للطن.

- سعر حديد العشري اليوم السبت 18000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أما سعر طن الأسمنت، تراوح ما بين 1230 و1380 جنيهًا، لتسجل متوسط الأسعار كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» 1245 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1320 جنيهًا.

- أسمنت حلوان بسعر 1370 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1350 جنيهًا.

-شركة مصر يني سويف للأسمنت، سجل طن الأسمنت 1230 جنيهًا

- وجاءت الشركة العربية للأسمنت «المسلح» الأعلى في سعر طن الأسمنت ليصبح بسعر 1380 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1350 جنيهًا.

-لافارج للأسمنت، «المخصوص» سجل سعر الطن 1355 جنيها.

-العريش للأسمنت، «العسكري» سجل سعر الطن 1250 جنيها.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1380 جنيها.