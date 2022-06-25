تعرف على سعر طن الحديد اليوم السبت 25 يونيو 2022

سعر طن الحديد اليوم السبت 25 يونيو 2022، واحدة من السلع التي كثرت عمليات البحث عنها خلال الدقائق القليلة الماضية عبر المحرك العالمي «جوجل»، إذ ينشغل البعض بمعرفة أسعار مواد البناء، التي تتغير قيمتها بين الحين والآخر بفضل التغيرات التي تحدث في الاقتصاد المحلي والعالمي ومن بينها تثبيت سعر الفائدة في مصر وقرار رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر طن الحديد اليوم، وجاءت تفاصيل كل الأنواع على النحو التالي:

سعر طن الحديد اليوم

- سعر حديد الجيوشي اليوم السبت بلغ 17900 جنيه للطن.

- سعر حديد الجارحي اليوم السبت 17850 جنيهًا للطن.

- سعر حديد عنتر اليوم السبت 17500 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين اليوم السبت 18070 جنيهًا للطن.

سعر حديد عز اليوم السبت 18572.42 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل اليوم السبت 18000 جنيه للطن.

- سعر حديد السويس اليوم السبت 18070 جنيهًا للطن.

- سعر حديد بشاي اليوم السبت 18075 جنيهًا للطن.

- سعر حديد العشري اليوم السبت 18000 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

أما عن أسعار الأسمنت فشهدت تفاوت في قيمتها السعرية بين كافة الأنواع، وسجل الأسعار الأتي:

- سعر أسمنت السويدي أرض المصنع اليوم السبت 1350 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المخصوص اليوم السبت 1380 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت الممتاز اليوم السبت 1480 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت حلوان اليوم السبت 1390 جنيهًا للطن.

- سعر الأسمنت الرمادي اليوم السبت 1353.45 جنيه.

- سعر الأسمنت المسلح اليوم السبت 1550 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت النصر اليوم السبت 1480 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت قنا اليوم السبت 1340 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويس اليوم السبت 1370 جنيهًا للطن.