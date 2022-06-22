تجار الحديد يتوقعون تخفيض الأسعار أول يوليو.. تعرف على السعر الجديد

تستعد شركات إنتاج حديد التسليح لإعلان أسعارها لتسليمات يوليو خلال أيام، وسط توقعات باتجاه الشركات نحو تثبيت الأسعار الحالية، أو الخفض، مستبعدين سيناريو رفع الأسعار في ضوء عدة عوامل.

الخامات العالمية تدعم تخفيض الأسعار

منتجون وتجار الحديد قالوا لـ«الوطن» إن خامات الحديد المنخفضة حالياً، التي تستوردها مصر من الخارج تدعم فرضية تثبيت سعر الطن، في وقت تتجه بعض الشركات لخفض السعر 1000 جنيه لتحريك المبيعات.

إعلان أسعار الحديد أول يوليو

وأوضح محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن الشركات بصدد الإعلان عن أسعار الحديد الجديدة أول الشهر، وأن الاتجاه العالمي للسعر يدعم سيناريو التخفيض، لكن يختلف الأمر في مصر في ضوء حجم المخزون وتوافر الخامات.

سيناريو الزيادة مستبعد تماماً

واستبعد مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، سيناريو زيادة أسعار الحديد من جانب الشركات المنتجة أول يوليو، وقال إن السعر سيظل مستقراً وربما يتم تخفيضه عن مستوياته الحالية.

1000 جنيه انخفاض لتحريك المبيعات

من جانبه، اتفق أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، مع ما ذهب إليه «حنفي»، وقال إن الشركات ستعلن أسعارها خلال أيام، وسط توقعات بخفض السعر 1000 جنيه في الطن، لتحريك السوق، مستبعداً فرضية الزيادة تماماً.

سوق الأسمنت يتجه إلى الاستقرار

أما عن أسعار الأسمنت، فقال «الزيني»، إن هناك تحركات محدودة للغاية، لا تتجاوز 50 جنيه في الطن، موضحاً أن الوفرة في الإنتاج والمخزون، تقود السوق المحلية نحو مزيد من الاستقرار الفترة المقبلة.