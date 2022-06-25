نسمة عبد العزيز تبدع على آلة الماريمبا في ثاني ليالي مهرجان السويس

بدأت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز بصحبة فرقتها الموسيقية، أولى فقرات حفلها ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان السويس للموسيقى والغناء، المقام بمتحف السويس القومي.

نسمة عبد العزيز تعزف البخيل وأنا لعمر خيرت

وقدمت نسمة كوكبة من أشهر المقطوعات الموسيقية ومن ضمنها: «البخيل وأنا لعمر خيرت»، و«حلو المكان» لتامر حسني، «تعالى ادلعك» لبهاء سلطان، «جاني» لحكيم، «يونس» لمحمد منير.

ويحيي حفل اليوم، أحمد جمال وفرقته، ونسمة عبد العزيز وفرقتها الموسيقية، وأميرة معرف ابنة محافظة السويس.

ويقام المهرجان بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية ووزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة السويس على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 24 حتى 26 يونيو الجاري.

إطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الموسيقى

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، أطلقوا مساء أمس الجمعة، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء، الذي يقام بمتحف السويس القومي على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 24 حتى 26 يونيو، ويضم 6 عروض فنية متنوعة.

وأحيا حفل الافتتاح أمير الغناء العربي هاني شاكر، وشاركه فرقة صحبة السمسمية والفنان محمد حليم ابن محافظة السويس.