النساء في فيديوهات مبروك عطية.. زينب شهرته ونيرة دفعته للاعتزال

عاود «شيخ التريند» الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، والأستاذ بجامعة الأزهر، الظهور عبر حسابه الرسمي، بعد انقطاع ما يقرب من 72 ساعة، عقب إعلانه الاعتزال، ووجَّه «عطية» الشكر من خلال مقطع فيديو جديد له، لمن قال إنهم طالبوه بالعودة من الإجازة التي أعلن عنها الأربعاء الماضي 22 يونيو، بسبب الهجوم الذي تعرض له على خلفية تصريحاته على حادث مقتل نيرة أشرف طالبة كلية الآداب بجامعة المنصورة.

إثارة الجدل

إذ اعتاد الداعية الإسلامي، على إثارة الجدل بتصريحاته، فهوس التريند وضع الداعية المصري في ورطة، مؤخراً، فهو يتعمد إثارة الجدل بتصريحاته، ويظهر ذلك جليًا من خلال حرصه الدائم على المشاركة برأيه في كل قضية تشغل بال وتفكير الرأي العام في مصر، فمع ظهور أي تريند جديد، يسارع إلى تصوير مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي حتى يدلو بدلوه، واضحا العناوين المثيرة التي تجذب المشاهدين.

«زينب» بطلة مداخلة مبروك عطية

«زينبُ»، السيدة صاحبة أشهر مداخلة هاتفية مع مبروك عطية، في برنامجه السابق «الموعظة الحسنة»، والتي كان لها الفضل في زيادة شهرة «مبروك» وحقق ملايين المشاهدات، عقب تلقيه اتصالا منها، حكت فيها تفاصيل واقعة تثبت تورطها في الاعتداء على زوج ابنتها، وسردت فيها صاحبة الواقعة الشهيرة وتفاصيل اعتدائها بالضرب على زوج ابنتها وحرمانه من أطفاله وتقديم شهادة زور ثم سألت بتلقائية: «هو ده حرام؟»، ليخرج الشيخ معقباً بعدها في أحد البرامج أنه بعد انتهاء الحلقة صَلى ركعتين لله تعالى، على أنه لم يتلفظ بكلمة خارجة قد تُسبب غلق القناة الفضائية التي كان يقدم فيها برنامجه «الموعظة الحسنة» آنذاك.

أزمة تصريحات مبروك عطية عن حادث قتل طالبة المنصورة

وتسببت الأزمة الأخيرة التي أحدثها الداعية الإسلامي، في توالي الهجوم عليه، من العديد من الشخصيات والهيئات والمؤسسات أبرزها مؤسسة الأزهر من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لتكون السبب وراء إعلانه الاعتزال في بث مباشر عبر صفحته الشخصية، إذ أوضح مبروك عطية، بعدها إنه دعا بالرحمة لنيرة أشرف طالبة المنصورة 9 مرات، ولم يشر إلى أمر ارتدائها بالحجاب من عدمه، ولكنه وجَّه لها ما يره بالستر ولم يتخذ الحجاب ذريعة لارتكاب الجريمة، وأن هناك من أساء فهم حديثه، معلناً الاعتزال وأنه ربما يعود أو لا يعود.