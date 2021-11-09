الدكتور مبروك عطية يثير الجدل بـ5 مواقف: ضرب الزوجات وخناقة المسجد «فيديو»

يتسم بأسلوبه الساخر أحياناً، إلا أن تصريحاته وآرائه من فترة إلى أخرى تحدث جدلاً واسعاً، هو الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامية، أستاذ اللغة العربية والشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، الذي انقسم الكثيرون حوله بالتأييد أحياناً وبالرفض في أحيانٍ أخرى، ويرصد الوطن في التقرير التالي، أبرز 5 مواقف كان بطلهاالدكتور مبروك عطية، واثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الدكتور مبروك عطية يعتدي على شخص

تعد اخر واقعة اثارت جدل لـ الدكتور مبروك عطية هي فيديو أنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الدكتور مبروك عطية و هو يقوم بالاعتداء علي احد الاشخاص في المسجد، وهو ما لاقي هجوم كبير علي الدكتور مبروك عطية، وخرج في فيديو بثه علي صفحته علي الفيسبوك يرد فيه علي هذا الفيديو المتداول و علق قائلاً "الواقعة حدثت منذ 8 سنوات، وكانت عبارة عن حوار بيني وبين أحد المصلين في درس بعد صلاة الفجر"، موضحاً أن المصلي قال إنه لا يسمع جيداً «قلت تعالى اقعد قدامى، قال مش قادر أقوم قلت له خلاص آجى اشيلك.. وخلصت الحدوتة".

الدكتور مبروك عطية للسيدات " بتبالغوا في الشكوى"

حديث الدكتور مبروك عطية عن السيدات، تسبب في أزمة مؤخراً أيضاً، عندما تحدث عن سيدة تشتكي من زوجها بسبب ضربه لها، قائلاً إن النساء مبالغات في الشكوى، و«هناك قاعدة من يوم ما ربنا خلق العالم لغاية يوم القيامة، النساء بتبالغ مبالغة كبيرة، هذه قاعدة لازم نحطها قدام عنينا، فيه قاعدة تقول لو الإنسان قام من النوم وضرب فورًا أو دخل على البيت وضرب فورًا، فهذا شخص يحتاج مستشفى أمراض عقلية لأنه أكيد عنده مرض، أما الإنسان الطبيعي لا يمكن أن يصل لهذه الدرجة إلا بعد درجة استفزاز قوية جدًا»، و هذا ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم الدكتور مبروك عطية و تصدر وقتها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا التصريح، و خرج في فيديو رد عليه ايضا.

الدكتور مبروك عطية : لو الانتحار مش حرام كنت هبقى أول المنتحرين

و قد تحدث الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، عن الأسباب الحقيقية للانتحار، وذلك بعد أن كثرت حالات الانتحار بين الشباب في الفترة الماضية، وتساؤل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب كثرة الانتحار في الفترة الأخيرة، ولماذا وصل المجتمع إلى ذلك، وقال إنه كان سيقدم على الانتحار لولا إنه حرام شرعاً، متابعاً «هي دي دنيا يتعاش فيها، لا أب ولا أم ولا صديق ولا أمان، قتل ذبح حرق، مفيش منفعة»، و هو ما جعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي يندهش من كلام الدكتور مبروك عطية، ويقابلها برفض باعتبارها -بحسب آراء البعض- قد تشجع على الانتحار، لاسيما عندما تخرج من عالم أزهري.

الدكتور مبروك عطية : جسمك مش مِلكك

و لاقي الدكتور مبروك عطية هجوما كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و ذلك بعد حديثه عن التبرع بالأعضاء، بعد الحملة التي كانت تدعوا الناس للتبرع بالأعضاء بعد الموت، حيث قال "جسد الإنسان ليس مِلكا له ولا لأسرته ولا لأي مخلوق، وأنه مِلك لله، ومن يعلن أنه سيتبرع بأعضائه فإنه يتبرع بشيء لا يملكه"، يوضح ان الدكتور مبروك عطية لا يدعم حملة التبرع بالأعضاء بعد الموت، وجعل الناس تهاجمه.

الدكتور مبروك عطية: مفيش حاجة اسمها سحر

ومن تصريحات الدكتور مبروك عطية التي اثارت جدلا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية هو عندما تحدث عن السحر و صرح بأنه انتهي من زمن سيدنا موسي، مضيفاً: "السحر كان في عهد النبي سليمان، و قصة موسى وسحرة فرعون ونحن في عهد سيدنا محمد"، وهو ما جعل الناس تستنكر كلام الدكتور مبروك عطية من عدم وجود السحر.